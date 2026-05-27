Jamilson Name reforça pedido por placas de identificação em pontes de Água Clara

A solicitação atende a um pedido do ex-vereador Vicente Amaro de Souza Neto

O deputado estadual JamilsonName (PP) apresentou indicação à AGESUL (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) e ao DNIT/MS (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) solicitando a instalação das placas de identificação nas pontes que já possuem nomes oficializados em lei, no município de Água Clara, mas que até o momento permanecem sem sinalização.



As denominações dessas estruturas foram estabelecidas por projetos de autoria do próprio deputado, posteriormente sancionados pelo então governador Reinaldo Azambuja, reforçando a importância dessas homenagens para a história local.



As leis que oficializam os nomes são: Lei nº 5.764, de 30 de novembro de 2021 –

Denomina Ponte Libério Ferreira Martins a ponte de concreto sobre o Rio São Domingos, localizada na Rodovia MS-245, no município de Água Clara. Lei nº 5.919, de 11 de julho de 2022 – Denomina Ponte Guilherme Gomes da Silva a ponte de concreto sobre o Córrego Barra Mansa, na Rodovia MS-324, também em Água Clara.



Solicitação

A solicitação atende a um pedido do ex-vereador Vicente Amaro de Souza Neto, que ressaltou a necessidade de garantir que ambas as estruturas recebam as placas com seus respectivos nomes, preservando a memória dos homenageados — cidadãos que contribuíram significativamente para o desenvolvimento da região.



Para JamilsonName, a ausência dessa identificação compromete o reconhecimento histórico e cultural das homenagens já aprovadas e sancionadas, além de prejudicar a organização e orientação dos usuários das rodovias.

O parlamentar reforça que a implantação das placas é essencial para valorizar a história local, honrar a memória dos homenageados e assegurar que a legislação seja cumprida integralmente.