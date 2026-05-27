Motta diz que PEC 6×1 será “maior entrega” da Câmara à classe trabalhadora

Redução da jornada ganha apoio e avança no Congresso, diz Motta

Milton
Publicado por Milton
Foto: Hugo Motta/Bruno Spada/Bruno Spada

Redução da jornada para 40h avança com maioria, afirma presidente da Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, afirmou que a aprovação da PEC que reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais e encerra a escala 6×1 será a maior entrega da Casa à classe trabalhadora. Segundo ele, há apoio suficiente entre os parlamentares para que a proposta avance tanto na comissão especial quanto no Plenário, com possibilidade de votação ainda nesta semana. Motta destacou que o texto garante dois dias de descanso sem redução salarial e representa um avanço nas condições de trabalho no país.

O presidente da Câmara disse acreditar em ampla convergência política, apesar de divergências pontuais no debate. Ele também afirmou não ver risco relevante na fase de transição prevista no projeto e criticou previsões de impacto econômico negativo. Segundo Motta, a proposta prevê flexibilizações para setores específicos por meio de regulamentação posterior, preservando a atividade econômica. Por fim, defendeu que a redução da jornada não prejudica a produtividade, que depende de fatores como tecnologia, gestão e eficiência.

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