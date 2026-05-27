MS reforça peso no agro e amplia presença nas exportações

Crescimento nas exportações e expansão das cadeias produtivas

Mato Grosso do Sul ampliou sua relevância no agronegócio nacional ao registrar mais de US$ 10,1 bilhões em exportações em 2025. O setor no Brasil movimentou R$ 3,2 trilhões e respondeu por 25,1% do PIB, com forte impacto no emprego. No estado, cerca de 97,9 mil vagas estão ligadas ao agro, com destaque para a bovinocultura e florestas plantadas. O Valor Bruto da Produção sul-mato-grossense chegou a R$ 86,04 bilhões, com predominância da agricultura.

A China permanece como principal destino das exportações, concentrando quase metade das vendas do agro de MS. A produção segue em expansão com projeções de safra recorde de soja e crescimento no milho e na pecuária. Apesar dos custos elevados, o estado mantém trajetória de crescimento apoiada em tecnologia, gestão e qualificação profissional.



