PL de Jamilson Name amplia ações de prevenção à saúde mental de crianças

Medida busca fortalecer prevenção e acesso à informação em locais públicos

O Projeto de Lei 272/2025, de autoria do deputado estadual Jamilson Name (PP), foi aprovado em segunda discussão na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (27) e segue agora para a redação final antes de eventual sanção. A proposta prevê a instalação de cartazes informativos sobre depressão infantil em locais estratégicos do Estado, com o objetivo de ampliar o acesso da população a orientações básicas sobre a doença.

O material deverá conter informações sobre sinais e sintomas da depressão em crianças e adolescentes, além de indicar canais de atendimento e apoio disponíveis na rede pública. Segundo o parlamentar, a iniciativa busca fortalecer o combate à doença por meio da informação e do diagnóstico precoce. Ele destaca ainda o papel de educadores e profissionais de saúde na identificação de sinais em crianças. Os cartazes poderão ser afixados em repartições públicas, escolas, unidades de saúde e locais de grande circulação. A medida é apontada como uma forma de ampliar políticas de prevenção e cuidado com a saúde mental infantojuvenil em Mato Grosso do Sul.