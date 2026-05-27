PL de Jamilson Name amplia ações de prevenção à saúde mental de crianças

Assembleia aprova proposta de informação sobre depressão infantil em MS

Milton
Publicado por Milton
Foto: Mauro Silva

Medida busca fortalecer prevenção e acesso à informação em locais públicos

    O Projeto de Lei 272/2025, de autoria do deputado estadual Jamilson Name (PP), foi aprovado em segunda discussão na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (27) e segue agora para a redação final antes de eventual sanção. A proposta prevê a instalação de cartazes informativos sobre depressão infantil em locais estratégicos do Estado, com o objetivo de ampliar o acesso da população a orientações básicas sobre a doença.

    O material deverá conter informações sobre sinais e sintomas da depressão em crianças e adolescentes, além de indicar canais de atendimento e apoio disponíveis na rede pública. Segundo o parlamentar, a iniciativa busca fortalecer o combate à doença por meio da informação e do diagnóstico precoce. Ele destaca ainda o papel de educadores e profissionais de saúde na identificação de sinais em crianças. Os cartazes poderão ser afixados em repartições públicas, escolas, unidades de saúde e locais de grande circulação. A medida é apontada como uma forma de ampliar políticas de prevenção e cuidado com a saúde mental infantojuvenil em Mato Grosso do Sul.

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