Ações de Zé Teixeira priorizam segurança no trânsito e identidade regional

As demandas por melhorias na infraestrutura e o fortalecimento das tradições locais pautaram a atuação do deputado estadual Zé Teixeira (PL) na Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (27). O parlamentar apresentou três indicações estratégicas focadas na mobilidade e na segurança viária, além de garantir o avanço de um projeto que valoriza a cultura regional na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

No âmbito da infraestrutura rodoviária e do apoio ao setor produtivo, Zé Teixeira acionou o Governo do Estado para solicitar as obras de pavimentação asfáltica da rodovia MS-280. O pedido atende ao trecho situado entre a MS-379 e o entroncamento com a MS-378, interligando os municípios de Laguna Carapã e Caarapó. A via desempenha papel crucial no escoamento da produção agropecuária, no transporte escolar e no deslocamento diário de trabalhadores.

Em Campo Grande, a atenção do parlamentar concentrou-se na mobilidade urbana e na segurança dos bairros. O deputado encaminhou duas indicações à Prefeitura da Capital: a primeira solicita uma operação urgente de tapa-buracos e recapeamento em toda a extensão do Bairro Arnaldo Estêvão de Figueiredo. A segunda indicação pede a instalação de um semáforo na rotatória entre as ruas Jeribá e Raul Pires Barbosa, no Bairro Chácara Cachoeira.

Aprovação – No campo da valorização histórica, a CCJR aprovou a tramitação do Projeto de Decreto Legislativo de autoria de Zé Teixeira, que declara a Romaria Diocesana em honra à Nossa Senhora Aparecida, realizada na Vila São Pedro, em Dourados, como Patrimônio Imaterial e Cultural do Estado.

O evento religioso atrai dezenas de milhares de fiéis anualmente e já integra o Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul. Com o aval da comissão jurídica, a proposta segue para votação única em Plenário. Caso seja aprovado, o projeto será encaminhado para promulgação da Mesa Diretora da Casa de Leis.