Escola Funsat abre inscrições para cursos gratuitos de junho 

A Escola Funsat encerrou nesta quarta-feira (27) o Ciclo 2026 de Capacitação do Primt (Programa de Inclusão no Mercado de Trabalho) e anunciou uma nova grade de cursos profissionalizantes gratuitos para o mês de junho.

A última etapa da capacitação reuniu 240 beneficiários vinculados à Funesp (Fundação Municipal de Esporte e Lazer) e ao IMPCG (Instituto Municipal de Previdência Social). A certificação dos participantes será realizada no dia 3 de junho, no período matutino.

As vagas dos cursos são limitadas e as inscrições exigem que o candidato atenda aos pré-requisitos de escolaridade de cada modalidade.

Cursos na sede da Vila Glória

Cuidador de Idosos

Data: 08/06 a 03/07

Horário: 7h às 11h

Carga horária: 80h

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Informática Básica

Data: 08/06 a 19/06

Horário: 7h às 11h

Carga horária: 40h

Escolaridade: Alfabetização

Informática Básica

Data: 22/06 a 03/07

Horário: 7h às 11h

Carga horária: 40h

Escolaridade: Alfabetização

Marketing Digital

Data: 15/06 a 26/06

Horário: 7h às 11h

Carga horária: 40h

Escolaridade: Ensino Fundamental completo

Higiene na Manipulação de Alimentos

Data: 09/06 a 11/06

Horário: 7h às 10h

Carga horária: 9h

Escolaridade: Alfabetização

Higiene na Manipulação de Alimentos

Data: 23/06 a 25/06

Horário: 7h às 10h

Carga horária: 9h

Escolaridade: Alfabetização

Primeiros Socorros

Data: 09/06 a 11/06

Horário: 7h às 11h

Carga horária: 12h

Escolaridade: Alfabetização

Primeiros Socorros

Data: 16/06 a 18/06

Horário: 7h às 11h

Carga horária: 12h

Escolaridade: Alfabetização

Cursos no Polo Moreninhas

Higiene na Manipulação de Alimentos

Data: 16/06 a 18/06

Horário: 7h às 10h

Carga horária: 9h

Escolaridade: Alfabetização

Primeiros Socorros

Data: 23/06 a 25/06

Horário: 7h às 11h

Carga horária: 12h

Escolaridade: Alfabetização

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp da Escola Funsat, no número (67) 3314-3089. As aulas acontecem na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, e também no Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699.