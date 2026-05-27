Escola Funsat abre inscrições para cursos gratuitos de junho 

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Escola Funsat encerrou nesta quarta-feira (27) o Ciclo 2026 de Capacitação do Primt (Programa de Inclusão no Mercado de Trabalho) e anunciou uma nova grade de cursos profissionalizantes gratuitos para o mês de junho. 

A última etapa da capacitação reuniu 240 beneficiários vinculados à Funesp (Fundação Municipal de Esporte e Lazer) e ao IMPCG (Instituto Municipal de Previdência Social). A certificação dos participantes será realizada no dia 3 de junho, no período matutino. 

As vagas dos cursos são limitadas e as inscrições exigem que o candidato atenda aos pré-requisitos de escolaridade de cada modalidade. 

Cursos na sede da Vila Glória 

Cuidador de Idosos 
Data: 08/06 a 03/07 
Horário: 7h às 11h 
Carga horária: 80h 
Escolaridade: Ensino Fundamental completo 

Informática Básica 
Data: 08/06 a 19/06 
Horário: 7h às 11h 
Carga horária: 40h 
Escolaridade: Alfabetização 

Informática Básica 
Data: 22/06 a 03/07 
Horário: 7h às 11h 
Carga horária: 40h 
Escolaridade: Alfabetização 

Marketing Digital 
Data: 15/06 a 26/06 
Horário: 7h às 11h 
Carga horária: 40h 
Escolaridade: Ensino Fundamental completo 

Higiene na Manipulação de Alimentos 
Data: 09/06 a 11/06 
Horário: 7h às 10h 
Carga horária: 9h 
Escolaridade: Alfabetização 

Higiene na Manipulação de Alimentos 
Data: 23/06 a 25/06 
Horário: 7h às 10h 
Carga horária: 9h 
Escolaridade: Alfabetização 

Primeiros Socorros 
Data: 09/06 a 11/06 
Horário: 7h às 11h 
Carga horária: 12h 
Escolaridade: Alfabetização 

Primeiros Socorros 
Data: 16/06 a 18/06 
Horário: 7h às 11h 
Carga horária: 12h 
Escolaridade: Alfabetização 

Cursos no Polo Moreninhas 

Higiene na Manipulação de Alimentos 
Data: 16/06 a 18/06 
Horário: 7h às 10h 
Carga horária: 9h 
Escolaridade: Alfabetização 

Primeiros Socorros 
Data: 23/06 a 25/06 
Horário: 7h às 11h 
Carga horária: 12h 
Escolaridade: Alfabetização 

Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp da Escola Funsat, no número (67) 3314-3089. As aulas acontecem na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, e também no Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699. 

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