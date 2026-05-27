Escola Funsat abre inscrições para cursos gratuitos de junho 

A Escola Funsat encerrou nesta quarta-feira (27) o Ciclo 2026 de Capacitação do Primt (Programa de Inclusão no Mercado de Trabalho) e anunciou uma nova grade de cursos profissionalizantes gratuitos para o mês de junho.
A última etapa da capacitação reuniu 240 beneficiários vinculados à Funesp (Fundação Municipal de Esporte e Lazer) e ao IMPCG (Instituto Municipal de Previdência Social). A certificação dos participantes será realizada no dia 3 de junho, no período matutino.
As vagas dos cursos são limitadas e as inscrições exigem que o candidato atenda aos pré-requisitos de escolaridade de cada modalidade.
Cursos na sede da Vila Glória
Cuidador de Idosos
Data: 08/06 a 03/07
Horário: 7h às 11h
Carga horária: 80h
Escolaridade: Ensino Fundamental completo
Informática Básica
Data: 08/06 a 19/06
Horário: 7h às 11h
Carga horária: 40h
Escolaridade: Alfabetização
Informática Básica
Data: 22/06 a 03/07
Horário: 7h às 11h
Carga horária: 40h
Escolaridade: Alfabetização
Marketing Digital
Data: 15/06 a 26/06
Horário: 7h às 11h
Carga horária: 40h
Escolaridade: Ensino Fundamental completo
Higiene na Manipulação de Alimentos
Data: 09/06 a 11/06
Horário: 7h às 10h
Carga horária: 9h
Escolaridade: Alfabetização
Higiene na Manipulação de Alimentos
Data: 23/06 a 25/06
Horário: 7h às 10h
Carga horária: 9h
Escolaridade: Alfabetização
Primeiros Socorros
Data: 09/06 a 11/06
Horário: 7h às 11h
Carga horária: 12h
Escolaridade: Alfabetização
Primeiros Socorros
Data: 16/06 a 18/06
Horário: 7h às 11h
Carga horária: 12h
Escolaridade: Alfabetização
Cursos no Polo Moreninhas
Higiene na Manipulação de Alimentos
Data: 16/06 a 18/06
Horário: 7h às 10h
Carga horária: 9h
Escolaridade: Alfabetização
Primeiros Socorros
Data: 23/06 a 25/06
Horário: 7h às 11h
Carga horária: 12h
Escolaridade: Alfabetização
Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp da Escola Funsat, no número (67) 3314-3089. As aulas acontecem na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória, e também no Polo Moreninhas, na Rua Anacá, 699.