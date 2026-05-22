 Antônio João conquista nova frota de vans

O desenvolvimento de um município se consolida quando a boa gestão transforma os tributos pagos pelo cidadão em dignidade e serviços de excelência. Em Antônio João, a saúde pública acaba de dar o seu passo mais longo rumo ao conforto, à acessibilidade e à segurança daqueles que mais precisam. Em um ato histórico realizado em frente à Prefeitura Municipal, foram entregues à população 3 novas vans Ford Transit, representando um investimento robusto de R$ 803.723,00.

Esses veículos chegam ao município por meio de emendas parlamentares diretas de duas das principais forças de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional: o Senador Nelsinho Trad, que destinou R$ 418.000,00, e a Senadora Tereza Cristina, com a destinação de R$ 385.723,00.

A solenidade oficial de entrega contou com a presença do Prefeito Marcelo Pé, do Secretário de Saúde, Rafael Santos, do Presidente da Câmara de Vereadores, Luis Pistão, e dos vereadores Ramão Waldir e Professora Cris Ramos, selando a união entre os poderes Executivo e Legislativo em prol do bem-estar de toda a comunidade.

A Engrenagem dos Recursos: O Retorno dos Nossos Impostos

Para compreender a magnitude dessa conquista, é importante entender o caminho técnico e político das emendas diretas. Embora sejam recursos federais originados diretamente do gabinete dos senadores em Brasília, a verba não chega de forma automática; ela exige a indicação direta e o prestígio político do município.

Na prática, esses valores funcionam como uma justa compensação financeira. Tudo aquilo que o cidadão de Antônio João recolhe diariamente através de impostos e tributos retorna para a própria comunidade em forma de patrimônio, transformando a arrecadação em um investmento que salva vidas.

Da Frota Sucateada ao Respeito com o Paciente

O Prefeito Marcelo Pé relembrou com emoção a trajetória percorrida pela administração para organizar as finanças e a logística do atendimento público:

“Tudo isso é fruto de parcerias sólidas. Agradeço muito àqueles que nos representam em outras esferas e que, mesmo Antônio João não sendo um município gigante, olham com carinho para nossa gente. Quando recebi a administração anos atrás, o cenário era desolador: enfrentamos muito trabalho com uma frota totalmente estragada, carros e vans espalhados por oficinas e muitos inutilizáveis. Foi muito complicado no início. Mas, com o tempo, fruto de economia e parcerias, a frota foi inteiramente substituída e melhorada. Hoje, temos veículos específicos para viagens longas, uso regional e uso urbano, respeitando a idade e o histórico de cada um para garantir a segurança dos nossos servidores e usuários do serviço público.”

O Secretário de Saúde, Rafael Santos, detalhou o impacto prático que as três vans Ford Transit trarão para a rotina de tratamentos do município, destacando o pilar da inclusão social:

“Essas vans serão usadas principalmente no envio de pacientes para exames complexos, cirurgias eletivas em caravanas e no acolhimento de quem faz tratamento oncológico. Um grande diferencial é que todas as três vans Ford Transit são 100% adaptadas para pessoas com deficiência física e cadeirantes, equipadas com ar-condicionado, teto panorâmico e um sistema multimídia de última geração. Nossos motoristas são rigorosamente orientados a dirigir em velocidade controlada, com cuidado e respeito absoluto com os pacientes e o bem público. É uma conquista inclusiva que eleva o padrão do nosso atendimento.”

O Apoio de Brasília e o Legado de Desenvolvimento

Durante recentes agendas na Capital Federal, o prefeito Marcelo Pé esteve com os representantes do estado para alinhar os novos passos e agradecer o suporte contínuo.

O Senador Nelsinho Trad explicou os critérios para continuar apoiando firmemente Antônio João:

“Temos apoiado o município porque acreditamos que Antônio João merece. É uma cidade que tem despontado no desenvolvimento e nas iniciativas que garantem, de fato, uma gestão eficiente para cada munícipe desfrutar. Em breve, quero estar no município para dar o pontapé inicial em novas obras de asfalto, trazendo ainda mais mudanças estruturais.”

Também em articulação política, a Senadora Tereza Cristina relembrou que a parceria com o município acontece em múltiplas frentes. Ela citou o caminhão compactador de lixo enviado anteriormente por seu gabinete — que ajudou a dobrar a capacidade de limpeza urbana — e fez questão de diferenciar a chegada deste novo maquinário do destino nobre que as novas vans de saúde terão:

“Recentemente destinamos o caminhão coletor de resíduos e fiquei sabendo pelo Prefeito sobre a nova diretriz da cidade: ‘Cumpram o cronograma de coleta, mas se passarem por uma rua, mesmo que não for o dia dela, se houver lixo, recolha’. Ver essa consciência de querer uma cidade limpa de verdade nos motiva ainda mais a investir. Agora, com essa nova indicação de recurso, fico imensamente feliz em ver que essa três vans Ford Transit chegam com um propósito totalmente diferente: cuidar da vida das pessoas e acolher os pacientes que precisam viajar para tratamentos e exames. Isso nos deixa muito orgulhosos, pois queremos que esse legado de cuidado com o cidadão dure muitos e muitos anos.”

PRESTAÇÃO DE CONTAS: O MAPA DA RENOVAÇÃO DA FROTA

A chegada das vans Ford Transit integra um plano estratégico multimilionário que ramificou novos veículos para otimizar os atendimentos do município. Confira o balanço completo dos veículos incorporados:

Frota da Saúde e Assistência Social

3 Vans Ford Transit 0km: Equipadas com ar, teto panorâmico, sistema multimídia e 100% adaptadas para deficientes físicos e cadeirantes.

3 Ambulâncias de Baixa Complexidade (Fiat): Adquiridas em janeiro de 2026. São Unidades de Suporte Básico (Tipo B), voltadas para o transporte seguro e socorro de pacientes que não apresentam risco imediato de vida, com emenda do deputado federal Dagoberto Nogueira no valor de R$ 486.000,00.

2 Ambulâncias de Média e Alta Complexidade / UTI: Entregues no final de 2025, equipadas para o transporte crítico e suporte contínuo de pacientes em regime de “Vaga Zero”.

1 Ambulância Renault Equipada: Entregue em dezembro de 2025 para atuar de forma integrada na urgência e emergência, beneficiando diretamente a população em geral e a Terra Indígena Ñande Ru Marangatu (além de cooperação com a Aldeia Pirakuá), articulada junto à SESAI, DSEI e Governo do Estado.

1 Unidade Odontológica Móvel (UOM): Veículo do programa Brasil Sorridente estruturado para levar atendimento odontológico especializado às famílias da zona rural e assentamentos.

3 Carros Chevrolet Onix Sedã: Incorporados para o transporte diário de pacientes que realizam consultas e tratamentos especializados em centros de referência como Ponta Porã, Dourados, Campo Grande e na Casa de Apoio em Cascavel (PR).

1 Chevrolet Spin Adaptada para Cadeirantes: O primeiro veículo com essa configuração na história do município, entregue para a Secretaria de Assistência Social para garantir acessibilidade e inclusão nos deslocamentos de inclusão social.

Outros Veículos Adquiridos pela Gestão

1 Chevrolet Spin e 1 Carro Chevrolet Onix Sedã: Adquiridos utilizando verbas do Fundeb (complementações VAAT e VAAR) para atendimento estratégico das demandas setoriais.

1 Caminhão Compactador de Lixo / Coleta Seletiva: Essencial para o recolhimento de resíduos, estruturando as ações ambientais e de sustentabilidade urbana de Antônio João.

Sendo assim, são milhões de reais em investimentos e parcerias consolidadas. O resultado prático é um município que não para, que caminha firme em direção ao desenvolvimento e que honra a história e o bem-estar de cada cidadão antônio-joanense.

Texto/Fonte: CEC