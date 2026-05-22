Copa Feminina de Aquidauana começa no dia 26 com 9 equipes

Futebol feminino movimenta Aquidauana com abertura na Cohab

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Liga define grupos e tabela da competição feminina 2026

A Copa Feminina de Futebol 2026 terá início no próximo dia 26 de maio em Aquidauana, reunindo nove equipes da cidade e da região em busca do título da competição organizada pela Liga Esportiva Aquidauanense. Os times foram divididos em dois grupos, com Atlético FC liderando o Grupo A e Rosa Pink/Mega Farma encabeçando o Grupo B.

Na primeira fase, as equipes jogam entre si dentro das respectivas chaves, classificando os quatro melhores de cada grupo para as quartas de final. A abertura oficial será às 19h, no campo da Cohab Ovídio Costa I, seguida pelos confrontos entre Rosa Pink/Mega Farma e Jean Carlos FC, às 19h30, e Atlético FC contra Nova FC Time A, às 20h30.

Todos os jogos da competição acontecerão no mesmo local. A edição deste ano homenageará o ex-presidente da entidade Dr. Edil B. Bossay, que comandou a Liga nos anos 70, e contará com apoio da Prefeitura Municipal.

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