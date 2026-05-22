Curso de beleza capacita jovens no Cras Vida Nova

A Secretaria Executiva da Juventude encerrou nesta sexta-feira (22), no Cras Vida Nova, o curso gratuito de Extensão de Cílios, promovido com foco na qualificação profissional de jovens da Capital.

Durante cinco dias, os participantes receberam aulas teóricas e práticas sobre técnicas de aplicação e remoção de cílios, mapeamento dos olhos, técnica de cola, fios e diferenças entre modelos de seda e tufinho.

A aluna Juliana Rodrigues, de 18 anos, destacou a experiência adquirida durante a capacitação. “Eu amei o curso, aprendi bastante coisa e pretendo seguir nessa área da beleza”, afirmou.

Daiane dos Santos também ressaltou a importância da qualificação para ampliar as oportunidades profissionais. “Já gosto da área da estética e acredito que o curso vai abrir portas para mim”, disse.

As aulas foram ministradas pela professora Nayla Martinez, que destacou o objetivo da ação em preparar os jovens para o mercado de trabalho. “Estamos capacitando os alunos e compartilhando conhecimentos para que eles possam atuar na área profissionalmente”, comentou.

A iniciativa reforça o compromisso da Sejuv em oferecer cursos gratuitos de qualificação, incentivando a geração de renda e o acesso ao mercado de trabalho.