Presidente Papy entrega título de “Visitante Ilustre” a palestrante nacional sobre empreendedorismo

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Epaminondas Vicente Neto, o Papy, entregou o título de “Visitante Ilustre” ao palestrante Marcelo Germano, em reconhecimento pela contribuição ao empreendedorismo brasileiro, ao desenvolvimento de lideranças empresariais e à capacitação de pequenos e médios empresários em todo o país.

“A gente costuma dizer que todo visitante de Campo Grande são ilustres, mas alguns são mais ilustres e, por isso, merecem essa homenagem”, afirmou Papy.

Fundador do EAG Educação e criador do método, Germano começou a carreira empreendedora aos 22 anos. Nesta quinta-feira (21), participou de um evento na Capital como uma imersão focada em execução, com conteúdo direto, aplicável e direcionado à realidade do mercado. Ao longo da carreira, já auxiliou milhares de empresários a superarem desafios administrativos.

O homenageado também idealizou a UNEAG, uma universidade corporativa voltada ao desenvolvimento profissional e organizacional, tornando-se referência nacional em gestão de pessoas, liderança e produtividade.

No projeto aprovado para homenagear Marcelo Germano, o presidente justifica argumentando que “seu trabalho alcança expressiva projeção nacional por meio de palestras, eventos e plataformas digitais, impactando milhões de pessoas e incentivando a profissionalização das empresas brasileiras”.