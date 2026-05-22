Papy entrega título de “Visitante Ilustre” a referência nacional do empreendedorismo

Josimar Palácio
Publicado por Josimar Palácio

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Papy, entregou o título de “Visitante Ilustre” ao empresário e palestrante Marcelo Germano, reconhecido nacionalmente pelo trabalho voltado ao empreendedorismo, liderança e capacitação de empresários.

Fundador do EAG Educação e criador de método voltado à gestão empresarial, Marcelo Germano participou de uma imersão realizada em Campo Grande, reunindo empreendedores e lideranças da Capital.

Durante a homenagem, Papy destacou a importância da contribuição do palestrante ao desenvolvimento profissional e empresarial no país.

“A gente costuma dizer que todo visitante de Campo Grande é ilustre, mas alguns são mais ilustres e merecem essa homenagem”, afirmou o presidente da Câmara.

Marcelo Germano também é idealizador da UNEAG, universidade corporativa voltada à formação de líderes e desenvolvimento organizacional, tornando-se referência nacional em produtividade e gestão de pessoas.

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