Deputado Zé Teixeira pede recuperação urgente da MS-147 em Fátima do Sul

O deputado estadual Zé Teixeira (PL), segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa, acionou o Governo do Estado para garantir melhorias imediatas na infraestrutura viária e na segurança dos motoristas que trafegam por Fátima do Sul. Por meio de indicações oficiais direcionadas à Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov) e ao Detran/MS, o parlamentar cobrou a recuperação asfáltica da Rodovia MS-147 e a reimplantação de lombadas na MS-276.

A intervenção na MS-147 foca na região da 8ª Linha, nas proximidades do Córrego Tubão. O pedido atende a uma demanda apresentada pelo secretário distrital de Culturama, Laurindo Barba, reforçada pelos moradores e produtores rurais. As fortes chuvas que atingiram a região recentemente causaram erosões profundas e danificaram a pista, o que compromete o escoamento da produção agrícola e coloca em perigo os trabalhadores e estudantes que utilizam a rota diariamente. Zé Teixeira aponta que a rodovia é um eixo estratégico para a mobilidade regional, tornando a manutenção emergencial indispensável para evitar o isolamento das comunidades locais.

Paralelamente, o deputado estadual cobrou a necessidade de estudos técnicos para o retorno dos redutores de velocidade na MS-276. A retirada das lombadas anteriores resultou em um aumento expressivo no abuso de velocidade por parte dos condutores, gerando forte preocupação entre pedestres, ciclistas e comerciantes dos trechos urbanos de Fátima do Sul. Com a reimplantação desses dispositivos, o objetivo é forçar a redução da velocidade no perímetro de maior circulação, protegendo vidas e organizando o fluxo de veículos.