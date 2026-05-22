Três Lagoas: Dr. Cassiano Maia participa das comemorações dos 107 anos do Hospital Auxiliadora

O prefeito de Três Lagoas, Dr. Cassiano Maia, participou na manhã desta sexta-feira (22) da alvorada festiva em comemoração aos 107 anos do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, uma das instituições mais tradicionais da saúde no município.

A cerimônia contou com apresentação da Banda Marcial Cristo Redentor e reuniu autoridades, profissionais da saúde e membros da comunidade em frente ao hospital.

Durante o evento, o prefeito destacou a importância histórica e social do Hospital Auxiliadora para Três Lagoas e reafirmou o compromisso da administração municipal com o fortalecimento da saúde pública.

“Celebrar os 107 anos do Hospital Auxiliadora é reconhecer o trabalho sério, humano e comprometido realizado diariamente por todos os profissionais que fazem parte dessa instituição”, afirmou Dr. Cassiano Maia.

Fundado em 1919, o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora é referência regional em atendimento médico e segue desempenhando papel fundamental na assistência à população de Três Lagoas e região.