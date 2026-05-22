Programa do Senar/MS profissionaliza gestão na cadeia de grãos em Sidrolândia

Capacitação une gestão, liderança e estratégia para preparar produtores rurais diante dos novos desafios da agricultura

A profissionalização da gestão rural tem se tornado uma das principais demandas do agronegócio. Em meio a desafios econômicos, climáticos e tecnológicos, produtores rurais têm buscado cada vez mais qualificação para tornar as propriedades mais eficientes e competitivas. Com foco nesse cenário, o Senar/MS iniciou, em parceira com o Sindicato Rural de Sidrolândia, o Programa de Gestão em Produção de Grãos, capacitação voltada à formação de produtores e gestores rurais em temas como liderança, planejamento, comercialização e tomada de decisão no campo.

Com carga horária de 80 horas, a capacitação reúne aulas teóricas e práticas direcionadas à realidade das propriedades rurais de Mato Grosso do Sul, especialmente das cadeias produtivas da soja e do milho. O conteúdo aborda desde gestão de equipes e comunicação até estratégias de mercado e tecnologias aplicadas à rotina no campo, buscando ampliar a capacidade de análise e decisão dos participantes diante das transformações do setor.

Na dianteira, o Senar/MS criou o programa com planejamento conjunto entre as equipes da área educacional e do departamento técnico do Sistema Famasul. A proposta foi estruturar uma capacitação alinhada à realidade das propriedades rurais, com conteúdo voltados aos principais desafios enfrentados pelos produtores na gestão e condução dos negócios no campo.

A analista educacional do SENAR/MS, Luciane Consoli Saad, reforçou que a ação de qualificação foi elaborada de forma personalizada para preparar quem atua no setor. “Um curso pensado para desenvolver habilidades técnicas, para enfrentar melhor os rumos que a agricultura vem tomando e trazer conhecimento aliado à prática dos participantes”.

O consultor técnico da Famasul, Lenon Henrique Lovera, detalhou que dentro do programa, serão abordados temas como liderança, comunicação e a parte estratégica dentro da propriedade. “Vamos falar também de comercialização de grãos e o fechamento será como a tecnologia pode beneficiar o produtor desde as mais simples, até as mais complexas”, disse.

A turma pioneira foi estruturada inicialmente para 15 participantes, mas começou hoje, com 25, reflexo da demanda crescente por capacitações voltadas à gestão no setor produtivo.

Cursos Técnicos

Para quem busca outras oportunidades de profissionalização no agro, o Senar/MS está com 440 vagas abertas para cursos técnicos gratuitos, nas modalidades presencial e semipresencial. As inscrições para o processo seletivo são gratuitas e seguem até o dia 26 de maio.

As oportunidades estão distribuídas em 13 municípios de Mato Grosso do Sul, com vagas para os cursos técnicos em Agropecuária, Florestas, Segurança do Trabalho no Agro, Zootecnia e Agronegócio. O edital completo e as inscrições estão disponíveis em: https://etec.senar.org.br/.

Assessoria de Comunicação do Sistema Famasul – Evelyn Thamaris