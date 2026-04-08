Lei institui Dia do Antigomobilista no calendário oficial de MS

Iniciativa busca incentivar turismo e economia local

Passa a constar no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul o Dia do Antigomobilista, a ser celebrado anualmente na semana do dia 5 de setembro, conforme estabelece a Lei Estadual 6.569 de 2026, publicada nesta quarta-feira (8). A proposta é de autoria do deputado Antonio Vaz e tem como objetivo homenagear os apaixonados por veículos antigos, sejam colecionadores, restauradores ou admiradores. Segundo o parlamentar, a iniciativa valoriza a cultura automotiva e contribui para a preservação da memória histórica.

A data também deve impulsionar o turismo cultural e fortalecer a economia local, com a realização de eventos que movimentam setores como hotelaria, alimentação e comércio. Vaz destaca que os veículos antigos representam marcos de diferentes épocas, reunindo história, evolução tecnológica e estilo de vida.

A celebração ainda promove integração entre entusiastas e amplia o reconhecimento desse segmento no estado.