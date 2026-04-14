TRE-MS amplia atendimento para regularização do título eleitoral

Justiça Eleitoral reforça plantões para evitar perda do prazo de 6 de maio

Com a proximidade do fechamento do cadastro eleitoral em 6 de maio, o TRE-MS reforçou o atendimento ao público para garantir que eleitores regularizem o título dentro do prazo. Os cartórios eleitorais e centrais de atendimento passam a funcionar em regime de plantão nos finais de semana e feriados. Em Campo Grande, o atendimento ocorre no Memorial da Cultura, no Centro da cidade, além do horário regular durante a semana. No interior, o serviço também foi ampliado com horários estendidos até a data final.

A medida busca evitar pendências que impeçam a regularização eleitoral. A consulta da situação do título pode ser feita pelo autoatendimento do TSE.