NOVA ALVORADA DO SUL: Prefeitura convoca beneficiários do Lote Urbanizado para sorteio de quadras e definição de lotes

A Prefeitura Municipal, através da Coordenadoria de Habitação, convoca todos os beneficiários contemplados pelo programa Lote Urbanizado para participarem da reunião de sorteio das quadras e definição da localização dos lotes.
O encontro será realizado no dia 13 de abril de 2026, às 9h, no Centro de Convivência do Idoso – CONVIVER. Rua José Pereira do Nascimento nº 890, Bairro Maria de Lourdes.
Deverão comparecer as seguintes pessoas;
Izamaria Cristina dos Santos Silva
Rosimeire Gomes Vieira Coenca
Maisa Oliveira Santos Silva
Graciela Ferreira de Souza Correia
Cristina Barbosa de Moraes
Tatiana da Silva Chiqueto
Daniela Angelica Schuster
Edineia Bombonati Garcia
Jamille Reis Ortega
Danieli Rodrigues Vieira Ferreira
Fernanda Alves Cavalcante Meira
Ana Claudia França Carneiro
Marta Alves da Costa
Elaine Morato Alves
Amanda Gauani Fernandes Coutinho
Jacira Pereira da Costa
Renata Cristina da Silva Oliveira
Vanessa Martins da Cruz
Cibele Rodrigues da Silva
Mikaela Aparecida de Oliveira Santos
José Pedro Mariano
Simone Maria Teixeira da Costa
Denis Miguel Batista
Alessandro Torres Tiburtino
Marissah Thyzs de Souza Silva
Nair Neta Brito da Silva Correa
Vitoria dos Santos Silva Fonseca
Iran José de Souza
Odilo Belarmino Ferreira
Gessica Tereza Gomes Silva
Fatima Maldonado da Silva Macedo
Alan Bernal da Silva
Sebastiana Maria de Oliveira
Andreia Roberto Cavalheiro
Jerry Adriano Rodrigues Samaniego
Jaine Jaqueline Lemos
Socrates Altair Andrade Paganoti dos Santos
Wellington Moraes Malaquias
Joelma Aparecida Rodrigues de Araujo
Luciano da Silva Farias
Maysa Marie de Souza Nakatsugi
Renata Ferreira Seculo
Aline Cardena dos Santos
Eduardo Vera Loroza
Aparecida Araujo da Silva
José Anselmo dos Santos
Lucimara da Silva Falleiro
Maria Aparecida da Rocha Sena
Marly Ribeiro Ferreira