NOVA ALVORADA DO SUL: Prefeitura convoca beneficiários do Lote Urbanizado para sorteio de quadras e definição de lotes

A Prefeitura Municipal, através da Coordenadoria de Habitação, convoca todos os beneficiários contemplados pelo programa Lote Urbanizado para participarem da reunião de sorteio das quadras e definição da localização dos lotes.

O encontro será realizado no dia 13 de abril de 2026, às 9h, no Centro de Convivência do Idoso – CONVIVER. Rua José Pereira do Nascimento nº 890, Bairro Maria de Lourdes.

Deverão comparecer as seguintes pessoas;

Izamaria Cristina dos Santos Silva

Rosimeire Gomes Vieira Coenca

Maisa Oliveira Santos Silva

Graciela Ferreira de Souza Correia

Cristina Barbosa de Moraes

Tatiana da Silva Chiqueto

Daniela Angelica Schuster

Edineia Bombonati Garcia

Jamille Reis Ortega

Danieli Rodrigues Vieira Ferreira

Fernanda Alves Cavalcante Meira

Ana Claudia França Carneiro

Marta Alves da Costa

Elaine Morato Alves

Amanda Gauani Fernandes Coutinho

Jacira Pereira da Costa

Renata Cristina da Silva Oliveira

Vanessa Martins da Cruz

Cibele Rodrigues da Silva

Mikaela Aparecida de Oliveira Santos

José Pedro Mariano

Simone Maria Teixeira da Costa

Denis Miguel Batista

Alessandro Torres Tiburtino

Marissah Thyzs de Souza Silva

Nair Neta Brito da Silva Correa

Vitoria dos Santos Silva Fonseca

Iran José de Souza

Odilo Belarmino Ferreira

Gessica Tereza Gomes Silva

Fatima Maldonado da Silva Macedo

Alan Bernal da Silva

Sebastiana Maria de Oliveira

Andreia Roberto Cavalheiro

Jerry Adriano Rodrigues Samaniego

Jaine Jaqueline Lemos

Socrates Altair Andrade Paganoti dos Santos

Wellington Moraes Malaquias

Joelma Aparecida Rodrigues de Araujo

Luciano da Silva Farias

Maysa Marie de Souza Nakatsugi

Renata Ferreira Seculo

Aline Cardena dos Santos

Eduardo Vera Loroza

Aparecida Araujo da Silva

José Anselmo dos Santos

Lucimara da Silva Falleiro

Maria Aparecida da Rocha Sena

Marly Ribeiro Ferreira