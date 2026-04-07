Copa Libertadores 2026 começa com brasileiros em destaque

Brasileiros estreiam entre terça e quinta-feira, com jogos fora e em casa, buscando manter protagonismo na competição continental

Milton
Publicado por Milton
Foto: Alexandre Vidal

Seis clubes do Brasil entram na fase de grupos

A Copa Libertadores 2026, principal competição de clubes da América do Sul, começa nesta terça‑feira (7) com forte presença brasileira, já que seis equipes do país disputam a fase de grupos da competição continental entre terça e quinta. Fluminense e Cruzeiro abrem a participação nesta terça, com o Tricolor jogando em Caracas contra o Deportivo La Guaira e a Raposa enfrentando o Barcelona de Guayaquil no Equador, ambos em partidas válidas pelos primeiros jogos de seus grupos.

Na quarta, Flamengo, atual campeão, entra em campo no Peru contra o Cusco, enquanto Palmeiras enfrenta o Junior Barranquilla na Colômbia e o Mirassol faz sua estreia em casa diante do Lanús da Argentina; o Corinthians fecha a rodada brasileira na quinta ao duelar com o Platense em Buenos Aires.

As equipes brasileiras chegam à Libertadores com elencos reformulados e expectativa de manter o protagonismo nacional no torneio que reúne 32 clubes na fase de grupos, dos quais os dois melhores de cada chave avançam às oitavas de final.

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