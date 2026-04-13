Homem tenta esfaquear adolescente e é apedrejado em Campo Grande

Uma briga entre vizinhos terminou em agressões, ameaças e pessoas feridas na tarde deste domingo (12), na Rua Quero-Quero, no bairro Jardim Ouro Preto, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Militar foi acionada após denúncia de vias de fato no local. Ao chegar, os policiais encontraram o morador de 53 anos, com um ferimento no antebraço.

Segundo relato da vítima, o vizinho de 24 anos teria arremessado pedras em sua direção, sendo que uma delas o atingiu, causando uma lesão, com perda de tecido cutâneo e inchaço. Por conta disso, precisou ser socorrido e encaminhado à UPA Leblon, onde recebeu atendimento médico.

Por outro lado, o rapaz apresentou uma versão diferente dos fatos. Ele afirmou que seu enteado, um adolescente de 13 anos, teria sido ameaçado pela vítima com uma faca ao retornar de um comércio. Diante da situação, a esposa do suspeito foi até a casa do vizinho para pedir explicações, momento em que, segundo ele, também teria sido alvo de uma tentativa de golpe com arma branca.

Ainda conforme o relato, para defender a família, o jovem reagiu atirando pedras contra o homem, o que acabou provocando o ferimento. Uma vizinha relatou à polícia que o homem ferido teria, de fato, tentado esfaquear o adolescente, o que reforça a versão apresentada pelo suspeito.

Todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia para registro da ocorrência. O caso foi classificado como lesão corporal dolosa e ameaça, e deverá ser investigado pela Polícia Civil para esclarecer as circunstâncias e responsabilidades de cada um na confusão.

fonte: topmidianews