Homem é preso por tráfico no bairro Imperial

Suspeito já era monitorado por envolvimento com o tráfico local

Milton
Publicado por Milton
Foto: Polícia Civil

Ação do SIG resulta em flagrante durante investigação paralela de furtos

Policiais civis da 3ª DP prenderam, nesta terça-feira (14), um homem por tráfico de drogas no bairro Imperial, em Campo Grande. A ação ocorreu durante diligências relacionadas a uma investigação de furto de notebooks, quando a equipe do SIG identificou atitude suspeita de um grupo em frente a um bar. No local, um dos indivíduos tentou se afastar ao notar a presença policial, o que levantou suspeitas da equipe. Durante a averiguação, foi encontrada uma porção de pasta base de cocaína escondida na base de um freezer.

O suspeito assumiu a propriedade do entorpecente no momento da abordagem. Segundo a polícia, ele já possui histórico de envolvimento com o tráfico na mesma região. A área é apontada como ponto recorrente de comercialização de drogas. Ele foi conduzido à delegacia para as providências legais cabíveis.


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