Com déficit de 60% no efetivo, Coronel David propõe ampliação de 120 vagas em curso de formação de bombeiros em MS

Milton
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Foto: Divulgação

O deputado estadual Coronel David (PL) encaminhou indicação ao governador Eduardo Corrêa Riedel (PP), nesta quarta-feira (8), solicitando a ampliação de 120 vagas no curso de formação do Corpo de Bombeiros Militares em andamento. A proposta também foi direcionada ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Frederico Reis Pouso Salas.

O pedido do deputado prevê o aumento do quantitativo de convocados, garante o aproveitamento das vagas já autorizadas e fortalece o efetivo das corporações estaduais. Segundo o deputado, a indicação tem como base a demanda formalizada pela ACSMPMS (Associação e Centro Social dos Militares Estaduais e Pensionistas de Mato Grosso do Sul), que aponta déficit significativo de pessoal e falhas na execução das vagas previstas em concurso público.

Dados técnicos anexados ao pedido revelam que o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul enfrenta vacância superior a 60% em seu efetivo, o que compromete diretamente a capacidade operacional e o atendimento à população. Outro ponto destacado é a subexecução das vagas já autorizadas. De acordo com o estudo, o modelo atual do edital impede o preenchimento integral das oportunidades previstas, gerando ociosidade de vagas, devolução de recursos públicos e manutenção do déficit operacional.

“A proposta de ampliação não implica no aumento de despesas, uma vez que há previsão orçamentária já existente para o provimento das vagas. A readequação no número de convocados permitiria alcançar maior eficiência na execução dos recursos, sem ultrapassar os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal”, explica Coronel David. 

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