Pelezinho é vice-campeão da Taça Brasil Sub-14 de Futsal em campanha histórica



A equipe sub-14 da Escolinha Pelezinho, de Mato Grosso do Sul, conquistou o vice-campeonato da Taça Brasil Sub-14 de Futsal, disputada em Blumenau (SC), em uma campanha considerada histórica para o clube. A competição reuniu 15 equipes de diferentes estados e destacou o alto nível do futsal de base no país. O time sul-mato-grossense teve desempenho consistente desde a primeira fase, com vitórias expressivas sobre Falcões da Vila (CE), Tigres do Lago (MA) e Clube Vizinhança (DF).

Nas quartas de final, empatou com o Guerreirinhos Manaus (AM) e avançou à semifinal com melhor campanha. Na fase seguinte, venceu o TS Futsal (PE) por 1 a 0 e garantiu vaga na grande decisão. Na final, a equipe foi superada pelo Futel Uberlândia (MG) por 4 a 1, ficando com o segundo lugar. Apesar da derrota, o grupo encerrou a competição com sentimento de orgulho e reconhecimento pelo desempenho alcançado.