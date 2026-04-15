Maracaju fortalece políticas públicas para a primeira infância com segundo encontro das Cirandas Formativas.

Ação reuniu gestores e técnicos municipais para consolidar estratégias intersetoriais voltadas ao desenvolvimento integral de crianças de 0 a 6 anos

A Prefeitura de Maracaju realizou, na manhã desta quarta-feira (08), o segundo encontro das Cirandas Formativas, reforçando o compromisso do município com a promoção e o fortalecimento de políticas públicas voltadas à Primeira Infância. A atividade aconteceu na Escola Agrícola Laurindo Stragliotto e reuniu servidores públicos, gestores, técnicos e representantes de diversas secretarias municipais.

Com o tema “Programas e Serviços: Intersetorialidade, equidade e ofertas básicas”, o encontro teve como foco a construção de uma rede integrada de cuidado para crianças de 0 a 6 anos, destacando a importância da atuação conjunta entre os diferentes setores da administração pública.

Maracaju é um dos dois municípios de Mato Grosso do Sul — ao lado de Alcinópolis — selecionados para participar das Cirandas Formativas, iniciativa desenvolvida em parceria com a Urban 95 Brasil. O programa propõe a construção de cidades mais acolhedoras e planejadas a partir da perspectiva das crianças pequenas e de seus cuidadores.

A programação contou com a participação da professora doutora da Universidade Federal da Bahia, Dandara Ramos, que abordou de forma aprofundada a oferta de programas e serviços voltados à Primeira Infância, contribuindo para o alinhamento conceitual e prático das equipes envolvidas.

Durante o encontro, foi reforçada a compreensão de que o desenvolvimento infantil é uma responsabilidade coletiva, que exige planejamento, gestão eficiente e articulação permanente entre as secretarias. Participaram representantes das pastas de Governo, Planejamento e Fazenda, Administração, Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Saúde, Assistência Social, Educação, Cultura, Esporte e Obras e Urbanismo.

Um dos destaques da programação foi a dinâmica da “Rede do Cuidado”, que promoveu uma reflexão sensível sobre o impacto das decisões institucionais na vida das crianças e de suas famílias. A atividade evidenciou que as políticas públicas não substituem o cuidado familiar, mas têm o papel fundamental de apoiar, proteger e fortalecer quem cuida diariamente.

As discussões também ressaltaram que cada secretaria desempenha um papel essencial na garantia dos direitos da criança, desde o acesso à saúde, educação e proteção social até aspectos como mobilidade urbana, segurança no trânsito, planejamento urbano e meio ambiente saudável.

A metodologia da Urban 95 Brasil, que convida gestores a enxergarem a cidade a partir da altura de 95 centímetros — equivalente ao ponto de vista de uma criança de três anos —, foi destacada como uma importante ferramenta para a construção de ambientes mais seguros, inclusivos e acessíveis.

A escolha da Escola Agrícola Laurindo Stragliotto como local do encontro reforçou a valorização dos espaços públicos de educação como territórios estratégicos para o desenvolvimento de políticas integradas.

Ao final da atividade, os participantes reafirmaram o compromisso institucional de Maracaju com a Primeira Infância, destacando que o cuidado com as crianças exige ações conjuntas e contínuas. O encontro também marcou o início da construção de um produto voltado ao público infantil, a partir dos serviços ofertados pelas secretarias, gerando expectativa para as próximas etapas do ciclo formativo.

Com iniciativas como as Cirandas Formativas e a parceria com a Urban 95 Brasil, Maracaju segue avançando na construção de uma cidade mais humana, acolhedora e preparada para garantir o desenvolvimento pleno das crianças e o bem-estar de toda a comunidade.