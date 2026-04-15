Crânio humano é encontrado em terreno baldio na Mata do Jacinto

Polícia apura possível desova e busca identificar vítima

Milton
Publicado por Milton
Foto: Henrique Arakaki

Polícia apura possível desova e busca identificar vítima

Em menos de 24 horas, mais uma ossada humana foi localizada em Campo Grande nesta quarta-feira (15), desta vez um crânio encontrado em um terreno baldio na Rua Luiz Carlos Petengil, região da Mata do Jacinto. O achado foi feito por um agente de saúde durante monitoramento da área no cruzamento com a Rua Jorge Pedro Bedoglim. Segundo a Polícia Civil, uma vizinha já havia avistado os restos mortais no último domingo, mas não acionou as autoridades.

A perícia esteve no local e recolheu o material para análise. O crânio apresentava quatro dentes e possível lesão na região da testa. A principal hipótese é de desova em área urbana, já que não foram encontrados indícios de crime no local. A polícia trabalha para identificar a vítima e esclarecer a origem da ossada.

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