E-book lançado em Campo Grande aborda dependência emocional feminina

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Psicóloga transforma experiência clínica em guia para romper ciclos de sofrimento afetivo

Lançado em Campo Grande, o e-book “Quando você se escolhe – Um guia psicológico para sair de relações que te machucam” reúne reflexões e orientações da psicóloga Maria Elisa Lacerda Faria sobre dependência emocional e ciclos de sofrimento em relacionamentos afetivos. A obra nasce da experiência clínica da autora, que há mais de 10 anos acompanha mulheres que, mesmo bem-sucedidas e conscientes, permanecem presas a vínculos que causam dor e desgaste emocional. Segundo ela, o material busca transformar padrões inconscientes em processos compreensíveis e possíveis de mudança, ajudando mulheres a reconhecerem comportamentos repetitivos e a reconstruírem sua autonomia emocional.

A psicóloga destaca que permanecer em relações adoecedoras não é sinal de fraqueza, mas resultado de dinâmicas psíquicas profundas e muitas vezes invisíveis. O e-book também aborda a violência psicológica, ainda pouco reconhecida, e os ciclos de término e retorno que mantêm muitas mulheres presas a relações instáveis. A autora reforça que o processo de mudança envolve autoconhecimento e resgate da identidade, indo além da ruptura imediata.

Serviço

E-book: Quando você se escolhe – Um guia psicológico para sair de relações que te machucam
Autora: psicóloga Dra. Maria Elisa Lacerda Faria
Formato: E-book (digital) – 50 páginas
Valor: R$ 27,90
Acesso: https://hotmart.com/pt-br/marketplace/produtos/quando-voce-se-escolhe-um-guia-psicologico-para-sair-de-relacoes-que-te-machucam/A105253025Q

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

Jovem sofre ataque com facão na fronteira

Milton - 0
Violência em bairro local preocupa moradores Briga com facão deixa um jovem de 24 anos gravemente ferido na segunda-feira (6), no bairro Estrella, em Pedro...
Leia mais

Rose Modesto acompanha entrega de casas e destaca importância da união por moradia digna em Três Lagoas

Josimar Palácio - 0
A presidente estadual do União Brasil, Rose Modesto, acompanhou, neste domingo (12), a entrega de novas unidades habitacionais no município de Três Lagoas, ao...
Leia mais

Caarapó lança PDM plano de desenvolvimento municipal

ANELISE PEREIRA - 0
A Prefeitura de Caarapó lançou, na noite de terça-feira (7), o Plano de Desenvolvimento Municipal (PDM), durante cerimônia realizada na Câmara Municipal. A iniciativa...
Leia mais

Agraer fortalece acesso ao crédito rural em projetos que abrem oportunidades a quem trabalha no campo

ANELISE PEREIRA - 0
A Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural) reforça seu papel ao lado dos agricultores familiares, levando orientação e apoio na elaboração de...
Leia mais