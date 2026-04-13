E-book lançado em Campo Grande aborda dependência emocional feminina

Psicóloga transforma experiência clínica em guia para romper ciclos de sofrimento afetivo





Lançado em Campo Grande, o e-book “Quando você se escolhe – Um guia psicológico para sair de relações que te machucam” reúne reflexões e orientações da psicóloga Maria Elisa Lacerda Faria sobre dependência emocional e ciclos de sofrimento em relacionamentos afetivos. A obra nasce da experiência clínica da autora, que há mais de 10 anos acompanha mulheres que, mesmo bem-sucedidas e conscientes, permanecem presas a vínculos que causam dor e desgaste emocional. Segundo ela, o material busca transformar padrões inconscientes em processos compreensíveis e possíveis de mudança, ajudando mulheres a reconhecerem comportamentos repetitivos e a reconstruírem sua autonomia emocional.

A psicóloga destaca que permanecer em relações adoecedoras não é sinal de fraqueza, mas resultado de dinâmicas psíquicas profundas e muitas vezes invisíveis. O e-book também aborda a violência psicológica, ainda pouco reconhecida, e os ciclos de término e retorno que mantêm muitas mulheres presas a relações instáveis. A autora reforça que o processo de mudança envolve autoconhecimento e resgate da identidade, indo além da ruptura imediata.

Serviço

E-book: Quando você se escolhe – Um guia psicológico para sair de relações que te machucam

Autora: psicóloga Dra. Maria Elisa Lacerda Faria

Formato: E-book (digital) – 50 páginas

Valor: R$ 27,90

Acesso: https://hotmart.com/pt-br/marketplace/produtos/quando-voce-se-escolhe-um-guia-psicologico-para-sair-de-relacoes-que-te-machucam/A105253025Q



