Túmulo de vítima de feminicídio é violado em Eldorado

Possível crime de extrema gravidade é apurado após denúncia em cemitério

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul instaurou investigação para apurar a violação de um túmulo em um cemitério de Eldorado. O caso envolve a sepultura de Vera Lúcia da Silva, vítima de feminicídio ocorrido no último dia 12 de abril de 2026. A Polícia Militar foi acionada após denúncia de irregularidade na manhã desta quarta-feira (15). No local, foi constatada a violação do sepulcro, com acionamento imediato da perícia criminal e da funerária.

Durante as diligências iniciais, surgiram indícios de possível prática de ato ilícito de extrema gravidade envolvendo o cadáver, hipótese que será analisada tecnicamente. As autoridades também apuram possível relação com o feminicídio já registrado anteriormente. A Polícia Civil informou que o caso segue em investigação para identificação de autoria e esclarecimento completo dos fatos.



