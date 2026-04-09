Expogrande 2026 abre com show gratuito e leilão em Campo Grande

Programação inclui leilões, tecnologia e grandes shows musicais
A Expogrande 2026 começa nesta quinta-feira (9), no Parque de Exposições Laucídio Coelho, reunindo autoridades, produtores e empresários na cerimônia oficial marcada para as 19h. O evento, organizado pela Acrissul, segue até 19 de abril com foco em negócios, tecnologia e integração entre campo e cidade. Na abertura, ocorre o tradicional Leilão Corte Capital, voltado a investidores do setor pecuário. Encerrando a noite, o cantor Zezé de Camargo se apresenta em show gratuito, abrindo a agenda musical da feira.
Em 2025, a Expogrande movimentou R$ 640,7 milhões e recebeu 125 mil visitantes, consolidando sua relevância nacional. Para este ano, a expectativa é superar os resultados com ampliação de leilões, expositores e atrações técnicas. A feira reafirma seu papel como vitrine do agronegócio sul-mato-grossense.