Veículo capota após colisão no Jardim dos Estados

Trânsito segue lento e motoristas precisam redobrar atenção

Um forte impacto entre dois veículos de passeio resultou no capotamento de um deles na manhã desta quarta-feira (8), no cruzamento da Rua Brasil com a Rua Abrão Júlio Rahe, no Jardim dos Estados em Campo Grande. Imagens registradas por populares mostram o carro tombado no meio da via e pessoas ajudando passageiros presos e visivelmente abalados. Testemunhas relatam que a cena ocorreu poucos segundos após a batida, que deixou a frente de um dos veículos completamente destruída, sugerindo alta velocidade.

Populares agiram antes da chegada das equipes de socorro, tentando retirar ocupantes do veículo capotado. A dinâmica do acidente ainda não foi confirmada pelas autoridades de trânsito. Até o fechamento da reportagem, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros não haviam chegado ao local, e o trânsito na região apresenta lentidão. Motoristas que passam pelo cruzamento devem redobrar atenção.