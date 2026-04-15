Picape FORD F250 está em leilão aberto pelo Detran-MS nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (15), o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) abriu leilão com 112 lotes de veículos que podem retornar à circulação nas vias públicas, além de 53 lotes de sucatas. O certame é totalmente online e oferece uma excelente oportunidade para o público adquirir automóveis e motocicletas com lances iniciais abaixo dos valores de mercado.

Uma oportunidade é a picape FORD/F250 XL L, ano 1999/1999, em bom estado de conservação que está no leilão com lance inicial de 31.492,00. Este veículo tem é cotado com valores superiores a cem mil reais, pela Tabela FIP.

Entre as duas rodas, as ofertas também são vantajosas. Uma Honda/CG 160 Fan (2020), que tem valor de mercado próximo a R$ 14 mil na Tabela Fipe, está disponível com lance inicial de apenas R$ 3.576,00.

Além dos veículos para circulação, o leilão também inclui 52 lotes de sucatas aproveitáveis: sendo 49 motocicletas e 43 automóveis, destinados à retirada de peças. E sucata inservível, destinada exclusivamente ao setor siderúrgico e à reciclagem, que tem pesagem estimada em 15.660 kg de material ferroso.

Os interessados têm até o dia 31 de abril para registrar seus lances no portal oficial do evento: www.desouzaleiloes.com.br.

Para quem deseja inspecionar os veículos presencialmente, os veículos estão disponíveis em Campo Grande e Dourados. A visitação será nos dias 27, 28, 29 de abril, das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Pátio em Dourados: AUTOTRAN, Rua Coronel Ponciano de Mattos Pereira,51-B, Bairro Jardim Colibri.

Pátio em Campo Grande: AUTOTRAN, Avenida Gerval Bernardino de Souza, 644, no Bairro Rita Vieira.

Os editais completos, que contêm todas as regras e informações detalhadas sobre os lotes, podem ser consultados no site do Detran-MS e no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (15), entre as páginas 171 e 192.