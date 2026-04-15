Picape FORD F250 está em leilão aberto pelo Detran-MS nesta quarta-feira

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

Nesta quarta-feira (15), o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) abriu leilão com 112 lotes de veículos que podem retornar à circulação nas vias públicas, além de 53 lotes de sucatas. O certame é totalmente online e oferece uma excelente oportunidade para o público adquirir automóveis e motocicletas com lances iniciais abaixo dos valores de mercado.

Uma oportunidade é a picape FORD/F250 XL L, ano 1999/1999, em bom estado de conservação que está no leilão com lance inicial de 31.492,00. Este veículo tem é cotado com valores superiores a cem mil reais, pela Tabela FIP.

Entre as duas rodas, as ofertas também são vantajosas. Uma Honda/CG 160 Fan (2020), que tem valor de mercado próximo a R$ 14 mil na Tabela Fipe, está disponível com lance inicial de apenas R$ 3.576,00.

Além dos veículos para circulação, o leilão também inclui 52 lotes de sucatas aproveitáveis: sendo 49 motocicletas e 43 automóveis, destinados à retirada de peças. E sucata inservível, destinada exclusivamente ao setor siderúrgico e à reciclagem, que tem pesagem estimada em 15.660 kg de material ferroso.

Os interessados têm até o dia 31 de abril para registrar seus lances no portal oficial do evento: www.desouzaleiloes.com.br.

Para quem deseja inspecionar os veículos presencialmente, os veículos estão disponíveis em Campo Grande e Dourados. A visitação será nos dias 27, 28, 29 de abril, das 08h às 11h e das 13h30 às 16h30.

Pátio em Dourados: AUTOTRAN, Rua Coronel Ponciano de Mattos Pereira,51-B, Bairro Jardim Colibri.

Pátio em Campo Grande: AUTOTRAN, Avenida Gerval Bernardino de Souza, 644, no Bairro Rita Vieira.

Os editais completos, que contêm todas as regras e informações detalhadas sobre os lotes, podem ser consultados no site do Detran-MS e no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (15), entre as páginas 171 e 192.

CATEGORIAS:
GERAL

Últimas Notícias

Mais notícias

MIRANDA: Curso de crochê com barbante leva capacitação e oportunidade de renda à colônia dos pescadores.

ANELISE PEREIRA - 0
A qualificação profissional segue chegando às comunidades de Miranda com a realização de cursos que incentivam o aprendizado e a geração de renda. A...
Leia mais

Bebê morre após ataque de galo e infecção grave na fronteira

Milton - 0
Paciente foi transferido em estado crítico, mas não resistiu Uma criança de apenas um ano morreu na emergência pediátrica de um hospital em Pedro Juan...
Leia mais

Mara Caseiro prestigia visita de Flávio Bolsonaro e reforça defesa do agro e dos valores da direita em MS

ANELISE PEREIRA - 0
A deputada estadual Mara Caseiro participou, ontem e hoje (10), de agendas ao lado do senador Flávio Bolsonaro, que esteve em Campo Grande cumprindo...
Leia mais

Gerson Claro destaca força do agro na abertura da 86ª Expogrande em Campo Grande

Milton - 0
O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Gerson Claro, participou da abertura da 86ª Expogrande em Campo Grande e...
Leia mais