Quinta, 9 de abril de 2026

Hoje é dia Nacional da Biblioteca.

Será inaugurada hoje a 86ª Expogrande.

Frase do dia:

“Vivemos tempos sombrios, em que as piores pessoas perderam o medo e as melhores estão perdendo as esperanças”.

Manchetes do Correio do Estado:

– PF e Receita barram esquema bilionário de contrabando digital…

-Menino passou por ‘via-sacra’ em UPAs antes de morrer…

-Após quase 20 dias, defesa não pediu liberdade de Bernal…

Este programa será ouvido por gente que sabe que:

“Tem gente que você conhece, que se o diabo pedir referência, melhor não dar. Se ele insistir, aconselhe-o a não levar porque essa pessoa, certamente vai: apagar o fogo do inferno, montar ‘inferninhos à parte’ e dividir o inferno montando vários outros ‘inferninhos’ para acabar a “paz” do local. Melhor deixar esse ‘tipo de gente’ com Jesus, é mais forte e poderoso!”.

Em nome de BDM o seu dinheiro digital e Boca do Povo a revista que todo mundo lê, está no ar:

AS ‘DEZ’ MAIS!

1ª)

Faleceu a Profa. Nelly Elias Bacha. Emedebista de 4 costados – na época que o partido era ‘o partido’. Foi vereadora e prefeita indicada de Campo Grande. Lutadora, corajosa, crítica mordaz dos poderosos puxa-sacos da Revolução de 64. Deixará saudades.

2ª)

Projeto nacional 225/26 propõe a criação da Política Nacional de despoluição sonora. Quem for pego poluindo ‘vai se arder’ no ‘mármore do inferno’. Não precisava disso, vez que existe a Lei do Silêncio, que não é respeitada.

3ª)

Com as ‘canetas emagrecedoras’ os bares e restaurantes estão tendo que adaptar seus cardápios. Pratos menores, preços melhores e faturamentos menores, consequentemente. Comer pouco e saudável é a moda da “moda” e estamos conversados.

4ª)

É hoje que a cobra vai fumar. Às 20:30hs entra em campo o maravilhoso, inigualável, insofismável Guns N’ Roses. Tive o prazer de tocá-los, pela primeira vez no MS na extinta Rádio Educação Rural…

5ª)

Hoje também será inaugurada a 86ª Expogrande em nossa Capital, com atrações nacionais da música sertaneja, gado de raça, expositores, novidades e lançamentos. Por lá muitos ‘doublês’ de ricos…

6ª)

Quem for preso agora por tráfico de drogas ‘tá ferrado’. Já estão valendo as modificações na lei que entraram em vigor dia 24 de março. Quem for condenado a partir de então vai ter que “puxar” 70% da pena para só então pedir progressão, mesmo sendo primário.

7ª)

O ministro do STF Alexandre de Moraes “tacou” 14 anos de cadeia no lombo do empresário Alcides Hahn, de Blumenau-SC, que doou 500 reais para os manifestantes que viajaram à Brasília-DF, no 8 de janeiro. Ele já vai começar “puxando” em regime fechado.

8ª)

Desmontado um dos maiores esquemas de contrabando digital que movimentou quase R$ 1 bilhão, em 4 anos. MS era lugar de “passagem” para a quadrilha. As mercadorias eram vendidas no Mercado Livre, Shopee e até no Magazine Luíza.

9ª)

A guerra Estados Unidos/Irã diz que terminou, mas o papel imprensa do Brasil praticamente acabou. Quem tinha estoque vai continuar circulando. Quem não tinha vai esperar o reabastecimento do Brasil. Não se sabe para quando…

10ª)

MS voltou à época da extinta Cemat – antes da Divisão- quando um cachorro mijava num poste em Três Lagoas e a energia acabava por aqui. A Energisa é hoje uma Cemat disfarçada e ainda fala em 12,5% de aumento. Chuvinha de ontem deixou o Aero Rancho 16 horas sem energia. Isso é uma vergonha.

Chicotadas do dia!

Depois quando a população pobre se irrita, quebra o pau, espanca médicos e enfermeiros e servidores, não encontram razões para ‘essas’ revoltas, mas o jornal “O Estado” de hoje traz a seguinte manchete: “Crianças morrem após atendimento e pacientes denunciam negligência na saúde”. Perder um filho é uma dor inenarrável, imaginem então por atendimento médico negligente. Nossa miserável Saúde está mesmo no ‘fundo do poço’ e ainda tem gente fazendo ‘festa’. Merecem nossas triplas/triplas chicotadas.

Aniversariante do dia!

Nossa querida Dra. Maria de Lourdes de Souza Cano: delegada de Polícia Civil; Prof. Jaime Teixeira; Weverton Lopes; Reni Almeida; Luciana Plentz Soares; Fabiano Rodolfo Deiss Marques; Marina Gomes Lopes Terêncio; Ítala Mandetta Maksoud e Profa. Alelis Izabel Gomes.

Nossos bons e queridos amigos:

André Bueno Guimarães: prefeito de Nioaque; Paulo Matos; Daniel Junior: presidente da UCVMS; Dr. Djalma Santana: advogado; Dr. Loester Nunes de Oliveira: médico Obstetra; Jerson Domingos: pré-candidato a deputado estadual; Marithê do Céu: assessora de imprensa da ACP e Célia Couto: do Detran, nossa ouvinte.

Amanhã eu volto.

Fuuuuuuuuuuuui.