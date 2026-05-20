Audiência discute ampliação de igreja no Santa Fé

A Prefeitura de Campo Grande realiza no dia 30 de junho uma audiência pública para apresentar e discutir o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) da ampliação da Igreja Matriz da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, localizada no Bairro Santa Fé.

A reunião será promovida pela Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) e acontece às 18 horas, na sede da autarquia, na Avenida Calógeras, 356, com entrada pela Rua Dr. Mário Corrêa. O encontro também terá transmissão ao vivo pelo canal da Educação Ambiental Planurb no YouTube.

O estudo é referente à ampliação da igreja, que possui capacidade superior a 300 pessoas, em imóvel localizado na Avenida Mato Grosso, entre as ruas Nortelândia e Hermelita de Oliveira Gomes.

Além da audiência pública, a Prefeitura também abriu prazo para que moradores e demais interessados possam enviar sugestões e contribuições sobre o empreendimento. As manifestações poderão ser encaminhadas entre os dias 2 e 24 de junho.

As contribuições podem ser protocoladas presencialmente na Planurb ou enviadas pelo e-mail sugestaoeiv@planurb.campogrande.ms.gov.br.

Os documentos do Estudo de Impacto de Vizinhança estão disponíveis para consulta na Biblioteca Geógrafa Aparecida Lopes de Oliveira, na sede da Planurb, e também no site da autarquia.

A audiência pública e o período de participação popular fazem parte do processo de análise urbanística e ambiental do empreendimento, garantindo transparência e participação da população nas discussões sobre impactos na vizinhança e no entorno da região.