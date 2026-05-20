Traficantes são presos no Posto Lampião

Drogas estavam escondidas em malas e no forro das poltronas do coletivo

A Polícia prendeu três homens de 18, 19 e 30 anos e apreendeu uma adolescente de 15 anos por tráfico de drogas durante fiscalização no Posto Lampião Aceso, em Corumbá. A abordagem aconteceu em um ônibus da empresa Andorinha que seguia para Campo Grande. Na bagagem da adolescente, os policiais encontraram 8,27 Kg de maconha, e ela afirmou que receberia pagamento pelo transporte da droga. Em outra mala, pertencente a um homem de 30 anos, foram apreendidos 9,43 Kg de maconha, supostamente recebidos na Bolívia.

Durante vistoria nas poltronas do fundo do ônibus, os militares localizaram ainda 2,8 quilos de pasta base de cocaína escondidos no forro dos assentos ocupados pelos jovens de 18 e 19 anos. A dupla confessou que levaria o entorpecente até Campo Grande em troca de dinheiro. Os adultos foram encaminhados à Polícia Federal e a adolescente levada à Polícia Civil com acompanhamento do Conselho Tutelar.