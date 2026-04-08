Traficante foragido é preso em MS

Operação contou com apoio de delegacias locais

Milton
Publicado por Milton
Fotos: Polícia Civil

Suspeito também é investigado por ameaças à ex-companheira

A PMMS, por meio da Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Ponta Porã e com apoio da 1ª Delegacia, cumpriu nesta segunda-feira (7) mandado de busca e apreensão expedido pela 3ª Vara da Violência Doméstica de Campo Grande durante investigação de ameaças contra uma mulher. Durante as diligências no endereço do suspeito, os agentes constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra o indivíduo, expedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, decorrente de condenação definitiva por tráfico de drogas.

O homem foi preso no local e encaminhado para os procedimentos legais cabíveis. A investigação também aponta que ele teria ameaçado a ex-companheira, possivelmente com uso de arma de fogo. A Polícia Civil destacou a importância das denúncias em casos de violência doméstica. Segundo a instituição, a atuação integrada das forças de segurança é essencial para prevenir crimes e proteger vítimas.

O caso segue sob apuração das autoridades competentes.

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