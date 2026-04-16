Nova Alvorada do Sul é destaque em evento e alcança 1º lugar em gestão previdenciária no MS

Nova Alvorada do Sul – O Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Nova Alvorada do Sul (Prevnas) foi destaque estadual ao conquistar o 1º lugar entre os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) de Mato Grosso do Sul, durante o 1º Encontro Sul-Fronteira, realizado em Ponta Porã.

A premiação ocorreu na noite desta quarta-feira (15), reunindo conselheiros, gestores e representantes de RPPS de todo o Estado. O evento, promovido pela ADIMP/MS, tem como objetivo reconhecer boas práticas e fortalecer a governança previdenciária nos municípios.

O Prevnas alcançou a maior nota do ranking, com 9,15 pontos, superando outros municípios e se consolidando como referência em gestão previdenciária no Estado.

A avaliação foi realizada com base em metodologia técnica desenvolvida pela consultoria ARIMA, inspirada nos indicadores do Ministério da Previdência Social. Entre os critérios analisados estão gestão e transparência, finanças e liquidez, além da capacidade de cobertura dos compromissos previdenciários.

O ranking divulgado pela ADIMP/MS posicionou Nova Alvorada do Sul em primeiro lugar, seguido pelos municípios de Sete Quedas, Naviraí, Itaquirai, Sidrolândia, Chapadão do Sul, Água Clara, Rochedo, Tacuru e Inocência.

O prefeito José Paulo Paleari destacou a importância da conquista para o município e para os servidores públicos. “Esse reconhecimento mostra que Nova Alvorada do Sul está no caminho certo, com uma gestão responsável e comprometida com o futuro dos nossos servidores. Estar em primeiro lugar no Estado é motivo de orgulho e reforça a confiança no trabalho sério que vem sendo realizado no Prevnas”, afirmou.