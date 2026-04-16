Leandro Rosa de Souza destaca gestão moderna e avanços na Câmara de Cassilândia

GESTÃO MODERNA MARCA NOVA FASE DO LEGISLATIVO

Natural de Cassilândia (MS), Leandro Rosa de Souza iniciou sua trajetória pública como secretário de Administração, consolidando experiência em gestão. Eleito vereador em 2020 e reeleito em 2024, atualmente preside a Câmara Municipal, onde conduz uma gestão marcada por modernização, transparência e resultados. À frente do Legislativo, promoveu avanços como informatização de processos, implantação da LGPD e melhorias estruturais. Nesta entrevista à Página Amarela da Boca do Povo, ele fala sobre desafios, conquistas e projetos para o município.

Por Josimar Palácio

BOCA: Qual foi o objetivo da agenda realizada em Campo Grande?

LEANDRO ROSA DE SOUZA: A agenda teve como finalidade a articulação política com parlamentares, buscando emendas e recursos para Cassilândia.

BOCA: Como o senhor avalia a logística de deslocamento até a Capital?

LEANDRO ROSA DE SOUZA: É um trajeto de cerca de 420 quilômetros, que exige planejamento devido ao tempo de viagem e às condições das rotas.

BOCA: Como começou sua trajetória na vida pública?

LEANDRO ROSA DE SOUZA: Iniciei em 2016, como candidato a vereador. Depois, fui secretário de Administração por quatro anos, o que fortaleceu minha experiência na gestão pública.

BOCA: Essa experiência no Executivo ajudou no Legislativo?

LEANDRO ROSA DE SOUZA: Sem dúvida. Trouxe uma visão prática da administração, das limitações orçamentárias e da burocracia pública.

BOCA: Como foi sua eleição para vereador e presidente da Câmara?

LEANDRO ROSA DE SOUZA: Fui eleito em 2020 e reeleito em 2024. Na Câmara, fui escolhido presidente em uma eleição interna bastante disputada.

BOCA: Quais avanços foram implantados na Câmara?

LEANDRO ROSA DE SOUZA: Modernizamos a estrutura, informatizamos processos, reorganizamos sessões e investimos em equipamentos e melhorias físicas.

BOCA: O regimento interno foi atualizado?

LEANDRO ROSA DE SOUZA: Sim, está sendo modernizado para atender às demandas atuais do Legislativo.

BOCA: Houve mudanças nas sessões?

LEANDRO ROSA DE SOUZA: Implantamos controle de tempo de fala e sistemas automatizados para garantir mais organização.

BOCA: E a segurança do Legislativo?

LEANDRO ROSA DE SOUZA: Reforçamos com monitoramento por câmeras, após episódios que exigiram mais proteção ao patrimônio público.

BOCA: Em que fase está a nova sede da Câmara?

LEANDRO ROSA DE SOUZA: O projeto está em fase final. O terreno já foi adquirido e aguardamos os trâmites para iniciar a obra.

BOCA: Qual a finalidade dessa nova estrutura?

LEANDRO ROSA DE SOUZA: Oferecer melhores condições de trabalho e modernizar o funcionamento do Legislativo.

BOCA: Como está o concurso público da Câmara?

LEANDRO ROSA DE SOUZA: Já foi realizado e está na fase final de homologação e convocação.

BOCA: Quais cargos serão contemplados?

LEANDRO ROSA DE SOUZA: Funções técnicas e administrativas, essenciais para fortalecer a estrutura da Casa.

BOCA: Como funciona a Câmara Itinerante?

LEANDRO ROSA DE SOUZA: Levamos o Legislativo aos bairros para ouvir a população e encaminhar demandas.

BOCA: Quais os principais desafios do município?

LEANDRO ROSA DE SOUZA: Destaco a necessidade de um rodoanel para melhorar a mobilidade urbana.

BOCA: Como avalia a relação com o Governo do Estado?

LEANDRO ROSA DE SOUZA: É positiva, mas ainda precisamos de mais investimentos estruturantes.

BOCA: Qual a importância da articulação política?

LEANDRO ROSA DE SOUZA: É essencial para garantir recursos e atender as necessidades do município.

BOCA: Qual o papel do vereador hoje?

LEANDRO ROSA DE SOUZA: Fiscalizar, cobrar e estar próximo da população.

BOCA: Qual a importância da Casa de Acolhimento?

LEANDRO ROSA DE SOUZA: Fundamental para apoiar pacientes em tratamento fora do município.

BOCA: Para finalizar, qual sua mensagem?

LEANDRO ROSA DE SOUZA: Reafirmo meu compromisso com Cassilândia, buscando sempre melhorias e mais qualidade de vida para a população.