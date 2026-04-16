PM acha “criação” de jacarés durante operação no RJ

PM apreende armas, uniformes e encontra criação de jacarés

Milton
Publicado por Milton
Foto: Ilustrativa

Polícia Civil mira disputa entre facções em áreas estratégicas

As polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro deflagraram operações distintas nesta quinta-feira (16) na Zona Sudoeste da capital. A Polícia Militar, pelo 31º BPM, atua em comunidades para reduzir roubos e apreender armas e drogas. Na comunidade César Maia, em Vargem Pequena, agentes localizaram uma caixa d’água com criação de jacarés e materiais ilícitos. Foram apreendidos ainda uniformes das forças de segurança e munições durante as ações.

Já a Polícia Civil cumpriu mandados no Recreio e Vargens para combater a disputa entre facções criminosas. As investigações miram confrontos entre Comando Vermelho e Terceiro Comando Puro em áreas de conflito. As operações seguem com reforço no patrulhamento e ações de desobstrução de vias na região.

FOTO: PMERJ


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