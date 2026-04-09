POLÍCIA CIENTÍFICASINPOF/MS intensifica articulação institucional para fortalecer a PCi

Nesta quarta-feira (8), o SINPOF/MS cumpriu uma agenda estratégica com foco no fortalecimento da Polícia Científica em Mato Grosso do Sul (PCi/MS). O presidente Francisco Orlando e o diretor Paulo Márcio estiveram na sede da Coordenadoria-Geral de Perícias (CGP), em reunião com o coordenador-geral Nelson Fermino, e o coordenador-geral adjunto, Carlos Idelmar, reforçando o diálogo institucional e tratando de pautas relevantes para a categoria.

Na Assembleia Legislativa, o presidente do sindicato conversou com parlamentares, entre eles, o deputado estadual Coronel David (@coroneldavidms), parceiro do SINPOF/MS na luta pela valorização dos Peritos Oficiais Forenses de Natureza Criminal e pelo fortalecimento da Polícia Científica no Estado. O SINPOF/MS segue atuando de forma firme e estratégica nos espaços de decisão, garantindo que as demandas da categoria avancem com responsabilidade, diálogo e compromisso.