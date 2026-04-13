Governo de MS apoia obra emergencial e vai construir nova ponte de concreto sobre Rio do Peixe

O governador Eduardo Riedel vistoriou na manhã desta segunda-feira (13) a obra emergencial da ponte sobre o Rio do Peixe, no município de Rio Negro, que precisou ser feita depois das fortes chuvas que atingiram a cidade em fevereiro deste ano.

A estrutura metálica provisória foi feita pelo Exército Brasileiro e vai contar com o apoio financeiro do Estado. Além desta ajuda, o Governo já tem a solução definitiva para o local, com a construção de uma ponte de concreto no valor de R$ 13,2 milhões.

A assinatura da ordem de serviço para nova estrutura já foi assinada e as obras começam de imediato. Ela será construída no mesmo local da anterior, com 80 metros de extensão e dois metros a mais de altura, garantindo maior segurança e capacidade de vazão em períodos de cheia. A obra inclui também a execução dos acessos (encabeçamentos) e a retirada dos escombros da ponte que entrou em colapso.

“Importante que já contratamos a obra definitiva. São R$ 13 milhões de investimento. Iremos construir a ponte do lado, no mesmo local, sendo um novo acesso para rodovia. O objetivo é a retomada do fluxo até melhor do que era antes, beneficiando as pessoas, veículos e toda região”, afirmou o governador.

Maria Aparecida é uma das moradores que celebra o apoio oferecido pelo Estado

A ajuda e cooperação com as cidades que sofreram com desastres naturais é uma marca da gestão estadual. Estender a mão e ajudar a população que precisa de apoio nestes momentos difíceis é prioridade e essencial, já que se trata de mobilidade urbana, economia e segurança para os sul-mato-grossenses.

A moradora Maria Aparecida Pereira agradeceu o empenho do Estado para resolver o problema. “Sempre uso esta ponte para seguir a São Gabriel do Oeste fazer compras e visitar minha filha. Foi um susto e um choque quando ela caiu. Vai ser construída outra e confiamos que vai ficar pronta logo”.

Ação emergencial

As chuvas fortes que atingiram Rio Negro tiveram um volume acumulado de 292,8 mm no período, o que elevou o nível dos rios e córregos da região, comprometendo a ponte sobre o Rio do Peixe, que fica na MS-080. Apesar das restrições impostas na época, alguns condutores descumpriram as medidas, o que gerou a queda completa da ponte no dia 22 de fevereiro.

O Governo do Estado reconheceu a situação de emergência e mobilizou as equipes de imediato para a vistoria técnica e definição das primeiras medidas emergenciais. A Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) realizou ações para garantir rotas alternativas, manter o transporte escolar e assegurar o escoamento da produção.

Também foram iniciadas tratativas com a Prefeitura de Rio Negro e o Exército Brasileiro para a instalação de uma ponte metálica provisória. A estrutura fica pronta até o final do dia, para reestabelecer a travessia na rodovia. No valor de R$ 854,7 mil. O Governo do Estado já formalizou, por meio de ofício, solicitação de parceria com a União para viabilizar o custeio, com interveniência do Exército.

O tráfego no local vai ser operado em sistema de pare e siga, com fiscalização do Exército durante toda a utilização da estrutura metálica e controle de carga limitado a 15 toneladas, com a devida sinalização.

“Estamos aqui com o Exercício e sua equipe que prontamente nos atendeu com esta solução emergencial. Tiveram que mobilizar 140 toneladas de aço e ferro, assim como toda montagem. Também terá pare e siga dó Exército de maneira permanente”, ressaltou o governador.

Além de contribuir com as ações imediatas, o Estado vai levar uma solução definitiva para o problema (ponte de concreto), fortalecendo a economia regional e pensando no bem-estar e na segurança das pessoas. Expectativa é que a obra fique pronta em oito meses.

“Esta ponte que está sene liberada agora é de suma importância para cidade e depois vem a construção de concreto, que traz novamente a esperança de desenvolvimento nesta região, que infelizmente travou devido estas grandes chuvas, que atrapalharam o transbordo e escoamento da produção aos grandes centros”, disse o prefeito de Rio Negro, Henrique Ezoe.