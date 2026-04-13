A queda da “rainha da cetamina” de Hollywood

Rede de drogas que atendia elite de Los Angeles exposta pela Justiça

Milton
Publicado por Milton
Foto: Jasveen Sangha/BBC News Brasil

De herdeira privilegiada a condenada por tráfico e morte de ator

Jasveen Sangha, conhecida como a “rainha da cetamina”, foi condenada a 15 anos de prisão por envolvimento em uma rede de tráfico de drogas que abastecia a elite de Hollywood e que acabou ligada à morte do ator Matthew Perry. De origem privilegiada, com formação acadêmica internacional e vida social ativa entre festas em Los Angeles, ela mantinha uma imagem distante da atividade criminosa que, segundo investigações, operava nos bastidores.

As autoridades apontam que Sangha distribuía substâncias como cetamina, cocaína e medicamentos falsificados para um círculo de clientes ricos e famosos. O caso ganhou repercussão mundial após a overdose de Perry, astro da série “Friends”, que teria recebido doses provenientes do esquema investigado. Promotores afirmam que a rede continuou funcionando mesmo após outras mortes associadas ao consumo das drogas fornecidas por ela.

A defesa diz que ela assumiu responsabilidade, mas nega envolvimento direto com o ator e tenta reduzir sua participação no caso. A condenação encerra um processo que expôs o lado oculto do luxo de Hollywood e os riscos do mercado ilegal de substâncias controladas.

Matthew Perry, 54, foi encontrado morto em 2023 em Los Angeles, após anos de depressão e dependência química.
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