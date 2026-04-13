Rose Modesto acompanha entrega de casas e destaca importância da união por moradia digna em Três Lagoas

A presidente estadual do União Brasil, Rose Modesto, acompanhou, neste domingo (12), a entrega de novas unidades habitacionais no município de Três Lagoas, ao lado do governador Eduardo Riedel, do prefeito Cassiano Maia e de diversas autoridades estaduais e municipais.

A ação garantiu a entrega de 30 casas no Jardim das Violetas III, somando-se a outras 20 unidades já entregues anteriormente, totalizando 50 moradias destinadas a famílias da região. Para Rose, o projeto, que é resultado da parceria entre Governo do Estado e Prefeitura, reforça o compromisso dos poderes e da atuação conjunta para transformar a vida das pessoas.

“Quando diferentes forças se unem em torno de um objetivo comum, quem ganha é a população. A casa própria representa dignidade, segurança e um novo começo para essas famílias. Parabenizo o governador Riedel, pelo seu comprometimento em fazer um governo municipalista e também parabenizo o prefeito Cassiano Maia, pelo trabalho sempre voltado a atender aos anseios da população”, afirmou.

Além de acompanhar a entrega, Rose Modesto também relembrou sua atuação em prol do município enquanto deputada federal, quando destinou cerca de R$ 1,3 milhão em emendas parlamentares para Três Lagoas, contribuindo com investimentos importantes em áreas essenciais como saúde, assistência social e infraestrutura.