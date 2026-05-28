Polícia esclarece crime brutal no Jardim Canguru

Parte dos suspeitos já foi identificada e um deles confessou participação

A Polícia Civil esclareceu o caso de um homicídio brutal ocorrido no Jardim Canguru, em Campo Grande, após avançar nas investigações conduzidas pela DHPP. O crime, registrado em novembro de 2025, envolveu tortura, emboscada e ocultação de cadáver em uma área de mata. A vítima foi encontrada com mãos amarradas e sinais de enforcamento, além de indícios de violência extrema. Parte do corpo estava dentro de uma mala, levantando suspeita de tentativa de esquartejamento.

As investigações apontam ligação do crime com conflitos relacionados ao tráfico de drogas na região. Suspeitos foram identificados, um deles já foi preso e confessou participação, enquanto outros seguem foragidos com prisão preventiva decretada. A polícia continua em busca dos demais envolvidos e pede apoio da população com informações.



