Taveirópolis inicia preparação para a Série B do Estadual 2026

Elenco é apresentado e clube projeta temporada de retomada

O Esporte Clube Taveirópolis iniciou oficialmente nesta terça-feira (26) a preparação para a Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2026. O clube apresentou elenco e comissão técnica para a temporada, que marca sua segunda participação desde o retorno ao futebol profissional. A diretoria trabalha na reconstrução da equipe após anos de inatividade e reforça o objetivo de brigar pelo acesso à elite estadual.

O diretor Lopes Bahia destacou a importância da continuidade do projeto e da montagem equilibrada do elenco dentro das regras da competição. O regulamento permite apenas cinco atletas com mais de 23 anos, priorizando a formação de jovens jogadores. O técnico Clairton já iniciou os trabalhos táticos, com foco na preparação física e organização da equipe. A estreia do Taveirópolis será no dia 22 de junho, contra o Misto, no Estádio das Moreninhas.