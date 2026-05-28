Pantanal encara o Amazonas em duelo decisivo do Brasileirão Feminino A3

Tricolor Pantaneiro defende vantagem nas oitavas e mira quartas de final

O Futebol Clube Pantanal volta a campo neste domingo (31) para o jogo de volta das oitavas de final do Brasileirão Feminino A3, quando enfrenta o Peñarol-AM às 15h, no Estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara, em confronto decisivo que vale vaga nas quartas de final da competição nacional. O Tricolor Pantaneiro chega com vantagem construída no jogo de ida, quando venceu por 4 a 1 em Campo Grande, resultado que permite à equipe sul-mato-grossense jogar com maior segurança, mas sem abrir mão da postura ofensiva.

A delegação embarca na sexta-feira (29) e percorrerá mais de 3.320 quilômetros até o Amazonas, em uma das maiores viagens da competição. Segundo a técnica Jaque Corrêa, o grupo está focado e preparado para enfrentar a pressão do adversário jogando em casa, destacando que serão 90 minutos decisivos e de total concentração. No confronto, o Pantanal busca confirmar a classificação e manter a campanha sólida na competição, enquanto aguarda o vencedor de Planalto e Rolim de Moura na próxima fase.