Anvisa determina recolhimento de coco ralado da marca Casa de Mãe

Órgão sanitário determina retirada imediata de produto do mercado

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou o recolhimento do lote 13/25 do coco ralado da marca Casa de Mãe após identificar irregularidades. O laudo do Lacen/DF apontou resultado insatisfatório na quantidade de dióxido de enxofre presente no produto. A substância é autorizada como conservante, mas deve respeitar limites estabelecidos pela legislação sanitária. Além do recolhimento, a Anvisa suspendeu a distribuição, a venda, a divulgação e o uso do alimento em todo o território nacional.

O produto é fabricado pela empresa Qualicoco Ltda., que deverá cumprir imediatamente a determinação. A medida foi adotada para evitar riscos à saúde dos consumidores e garantir a segurança alimentar. A decisão está prevista em resolução publicada no Diário Oficial da União.