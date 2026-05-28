Anvisa determina recolhimento de coco ralado da marca Casa de Mãe

Lote da marca Casa de Mãe é suspenso após laudo laboratorial

Milton
Publicado por Milton
Foto: Reprodução

Órgão sanitário determina retirada imediata de produto do mercado

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou o recolhimento do lote 13/25 do coco ralado da marca Casa de Mãe após identificar irregularidades. O laudo do Lacen/DF apontou resultado insatisfatório na quantidade de dióxido de enxofre presente no produto. A substância é autorizada como conservante, mas deve respeitar limites estabelecidos pela legislação sanitária. Além do recolhimento, a Anvisa suspendeu a distribuição, a venda, a divulgação e o uso do alimento em todo o território nacional.

O produto é fabricado pela empresa Qualicoco Ltda., que deverá cumprir imediatamente a determinação. A medida foi adotada para evitar riscos à saúde dos consumidores e garantir a segurança alimentar. A decisão está prevista em resolução publicada no Diário Oficial da União.

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