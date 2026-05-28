Mato Grosso do Sul cria cenário industrial de sucesso, com geração de empregos e destaque nacional

Com a presença de empresários e especialistas no setor industrial de todo Brasil, o governador Eduardo Riedel destacou nesta quinta-feira (28) em Bonito o ambiente e o cenário de sucesso de Mato Grosso do Sul na área industrial, ao atrair grandes investimentos privados em diferentes segmentos, que geram empregos, renda e novas oportunidades a população.

O governador participou do painel sobre a industrialização sul-mato-grossensem, durante o Fórum Empresarial – CNI Bonito 2026. “Fazemos uma política baseada na confiança para atrair empresas, com ambiente positivo e harmônico. As indústrias que vem ao Estado se sentem competitivas, em um legado baseado na confiança, que transforma a sociedade em médio prazo. Com uma visão muito objetiva”, afirmou o governador.

Riedel ressaltou ainda que o papel do Governo do Estado é coordenar este cenário, fazendo sua parte com investimentos públicos em infraestrutura, logística e educação. “Investimentos maciços em educação profissional dentro das escolas, que traz ao Estado uma junção de formação, oportunidades de empregos e renda melhor. MS já tem a sétima melhor renda média (trabalhador) do Brasil. Isto é fruto desta equação”, completou.

O evento em Bonito reúne os presidentes das federações das indústrias de todo país. Momento de discutir grandes temas voltados ao setor, como desenvolvimento, investimentos e cenário econômico. Ele é promovido pela Fiems (Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul) e CNI (Confederação da Indústria).

“Temos a condição de mostrar um pouco mais do nosso Estado para os presidentes das federações de todo país, promovendo integração da indústria e do agro, que é algo extremamente importante, principalmente pela agenda que desejamos construir e defender. Nosso grande desafio é a competitividade e precisamos ser cada vez mais propositivos”, afirmou o presidente da Fiems, Sérgio Longen.

A programação conta com palestras de empresários e especialistas no setor que vão tratar da geopolítica da indústria no Brasil e no mundo. “Uma grande oportunidade de estar visitando os estados, fazendo eventos como este em Mato Grosso do Sul, que é tão pujante com a agro indústria. Devemos trabalhar juntos pelo desenvolvimento do setor, pensando no todo e no coletivo”, ponderou Ricardo Alban, presidente da CNI.

Terra de oportunidades

Mato Grosso do Sul teve a sua oportunidade de apresentar seu panorama industrial, que coloca o Estado como um dos que mais crescem no Brasil, sendo destaque e um dos principais destinos de investimentos privados dos últimos anos. Com diversidade na sua cadeia produtiva, a indústria é a segunda atividade econômica privada em participação no PIB estadual (22,4%).

Dados do Observatório da Indústria da Fiems apontam que o PIB industrial sul-mato-grossense é de R$ 36,1 bilhões, equivalente a 1,5% da indústria nacional. Mato Grosso do Sul reúne mais de R$ 115 bilhões em investimentos entre 2023 e 2030, sendo R$ 27 bilhões já concluídos, R$ 60 bilhões em execução e outros R$ 29 bilhões previstos, com potencial de gerar ao menos 18 mil empregos diretos apenas na fase de operação.

O Governo de Mato Grosso do Sul tem papel estratégico na expansão industrial, assim como transformação de sua base agrícola em uma potência agroindustrial. O Estado tem atraído investimentos privados bilionários por meio de pilares importantes, como ambiente positivo de negócios, infraestrutura e logística de qualidade, sssim como políticas de qualificação da mão de obra.