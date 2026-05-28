BOPE encerra operação em Rochedo com dois mortos em confronto

Suspeito de liderança de facção baiana é morto em confronto com a polícia em MS

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Ação policial em Rochedo resulta em apreensão de armas após troca de tiros


Operação do BOPE terminou com a morte de dois homens na manhã desta quinta-feira (28),após confronto com equipes policiais em Rochedo. Entre os mortos está um indíviduo apontado como uma das lideranças de uma facção criminosa com atuação na Bahia e alvo de três mandados de prisão em aberto.

Segundo a polícia, a ação foi desencadeada após informações de inteligência indicarem que os foragidos estavam escondidos em um imóvel no município. Ao chegar ao local para cumprir as ordens judiciais, os policiais foram recebidos a tiros pelos suspeitos, iniciando o confronto armado. Durante a troca de disparos, os dois criminosos foram atingidos e socorridos pelos próprios policiais até o hospital da cidade, mas não resistiram aos ferimentos.

No imóvel, foram apreendidas armas de fogo utilizadas contra os agentes, que serão encaminhadas para perícia da Polícia Civil. O caso segue sob investigação para apurar as circunstâncias da operação e a ligação dos suspeitos com o crime organizado.

CATEGORIAS:
POLÍCIA

Últimas Notícias

Mais notícias

As Dez Mais

Milton - 0
Sexta, 22 de maio de 2026. Hoje é dia do Apicultor. Faltam 7 dias para o dia Livre de Impostos. Manchetes do Correio do Estado: -Governo licita pacote...
Leia mais

Deputado Zé Teixeira pede recuperação urgente da MS-147 em Fátima do Sul

Milton - 0
O deputado estadual Zé Teixeira (PL), segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa, acionou o Governo do Estado para garantir melhorias imediatas na infraestrutura viária e...
Leia mais

As Dez Mais

Milton - 0
Quinta, 28 de maio de 2026. Hoje é o DIA LIVRE DE IMPOSTOS. Faltam 14 dias para a Copa do Mundo. Manchetes do ‘Correio do Estado’: -PF fecha...
Leia mais

Taveirópolis inicia preparação para a Série B do Estadual 2026

Milton - 0
Elenco é apresentado e clube projeta temporada de retomada O Esporte Clube Taveirópolis iniciou oficialmente nesta terça-feira (26) a preparação para a Série B do...
Leia mais