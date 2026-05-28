BOPE encerra operação em Rochedo com dois mortos em confronto

Ação policial em Rochedo resulta em apreensão de armas após troca de tiros



Operação do BOPE terminou com a morte de dois homens na manhã desta quinta-feira (28),após confronto com equipes policiais em Rochedo. Entre os mortos está um indíviduo apontado como uma das lideranças de uma facção criminosa com atuação na Bahia e alvo de três mandados de prisão em aberto.

Segundo a polícia, a ação foi desencadeada após informações de inteligência indicarem que os foragidos estavam escondidos em um imóvel no município. Ao chegar ao local para cumprir as ordens judiciais, os policiais foram recebidos a tiros pelos suspeitos, iniciando o confronto armado. Durante a troca de disparos, os dois criminosos foram atingidos e socorridos pelos próprios policiais até o hospital da cidade, mas não resistiram aos ferimentos.

No imóvel, foram apreendidas armas de fogo utilizadas contra os agentes, que serão encaminhadas para perícia da Polícia Civil. O caso segue sob investigação para apurar as circunstâncias da operação e a ligação dos suspeitos com o crime organizado.



