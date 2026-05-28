PEC da Imunidade de Igrejas avança na Câmara com atuação de Dr. Luiz Ovando

Proposta segue para votação no plenário da Câmara e do Senado

Milton
Publicado por Milton
Foto: Divulgação

Dr. Luiz Ovando destaca proteção a obras sociais e hospitais filantrópicos

A Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou o relatório da PEC da Imunidade Tributária para Igrejas, proposta considerada prioritária pela bancada evangélica no Congresso Nacional, com atuação destacada do deputado federal Dr. Luiz Ovando (PP-MS). O parlamentar, que é coautor da proposta e presidente da Frente Parlamentar Evangélica em Mato Grosso do Sul, afirmou que a medida garante segurança jurídica às instituições religiosas e entidades sociais ligadas à fé. A proposta abrange igrejas, templos e organizações como creches, hospitais filantrópicos, orfanatos, asilos e comunidades terapêuticas, além de bens e serviços essenciais ao funcionamento dessas entidades.

Segundo Ovando, a aprovação representa avanço na proteção de instituições que desenvolvem trabalho social em diversas regiões do país e dependem de contribuições voluntárias para manter suas atividades. O deputado também destacou a relevância dos hospitais filantrópicos, que enfrentam dificuldades financeiras, mas seguem essenciais no atendimento à população e no apoio ao sistema público de saúde. Ele ressaltou ainda que muitas dessas instituições suprem lacunas deixadas pelo poder público em áreas sensíveis, especialmente na assistência social e na saúde. Com a aprovação na comissão especial, a PEC segue agora para análise e votação nos plenários da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

CATEGORIAS:
POLÍTICA

Últimas Notícias

Mais notícias

Polícia Científica mostra como exames em acidentes ajudam a revelar causas e prevenir novas ocorrências

ANELISE PEREIRA - 0
Marcas de pneus, danos nos veículos, fragmentos, fluidos, condições da via e posição final dos envolvidos ajudam a indicar como um acidente de trânsito...
Leia mais

Programa do Senar/MS profissionaliza gestão na cadeia de grãos em Sidrolândia

Josimar Palácio - 0
Capacitação une gestão, liderança e estratégia para preparar produtores rurais diante dos novos desafios da agricultura A profissionalização da gestão rural tem se tornado uma...
Leia mais

Deputada Lia Nogueira cobra reforço de viaturas para combate à violência contra a mulher em MS

Milton - 0
Medida busca fortalecer ações de proteção e resposta rápida às mulheres Em meio ao avanço dos casos de violência doméstica em Mato Grosso do Sul,...
Leia mais

Deputado Hashioka prestigia posse da nova reitora do Insted Centro Universitário

ANELISE PEREIRA - 0
O deputado estadual Roberto Hashioka (Republicanos) participou, na noite desta segunda-feira, 26, da cerimônia de instalação do Insted Centro Universitário e da posse de...
Leia mais