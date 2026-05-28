Transporte coletivo será tema de audiência pública 

ANELISE PEREIRA
Publicado por ANELISE PEREIRA

A Prefeitura de Campo Grande realiza, na próxima terça-feira (2), uma audiência pública para apresentar informações e relatórios sobre a fiscalização do transporte coletivo da Capital. A reunião será aberta à população e permitirá que usuários do serviço acompanhem as discussões e também apresentem manifestações. 

A audiência faz parte do trabalho da comissão criada pela Procuradoria-Geral do Município (PGM) para analisar a execução do contrato do transporte público da cidade. 

Durante o encontro, serão apresentados dados técnicos e relatórios produzidos pelas agências reguladoras municipais responsáveis pela fiscalização do serviço. 

A procuradora-geral do Município e coordenadora da comissão, Cecília Rizkallah, explica que a participação da população também integra o processo. “Esta já é uma etapa prevista em todo o processo, além dessa apresentação, os usuários também serão ouvidos e suas manifestações inseridas nos atos do processo”, afirmou. 

As manifestações podem ser protocoladas até o dia da audiência pelo e-mail procurador@pgm.campogrande.ms.gov.br ou presencialmente na sede da Procuradoria-Geral do Município, localizada na Rua Marechal Rondon, nº 2.655, no Centro. 

A participação é gratuita e aberta a qualquer cidadão, entidade ou instituição interessada. 

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