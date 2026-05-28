Advogado Adauto Souto anuncia pré-candidatura ao governo de MS.

Tenho conversado bastante com lideranças políticas, representantes de diversos setores e com a população sobre os desafios que Mato Grosso do Sul enfrenta. Diante disso, estou colocando meu nome à disposição do PDT como pré-candidato ao Governo do Estado para as eleições de 2026”, afirmou Adauto Souto.

Segundo Adauto, sua decisão também passa pela necessidade de ampliar o debate sobre o futuro do estado e fortalecer novos projetos políticos dentro do partido.

“Trouxe comigo diversos pré-candidatos para o PDT, pessoas que têm interesse em construir um Mato Grosso do Sul melhor e que apoiam essa construção política que estamos iniciando. Existe um sentimento de renovação e de busca por um projeto sólido para o estado”, declarou.

Adauto também destacou que vem mantendo diálogo frequente com o presidente estadual do partido, Carlos Eduardo.

“Tenho conversado muito com o presidente estadual sobre a necessidade de uma reestruturação partidária eficiente, organizada e sólida, pensando no fortalecimento do partido e na construção de um projeto consistente daqui em diante. Tenho interesse em ajudar Mato Grosso do Sul a prosperar, gerar oportunidades e avançar em áreas essenciais”, disse.

Entre as pautas defendidas por Adauto estão o fortalecimento da segurança pública, com ampliação da segurança de fronteira utilizando tecnologia, inteligência e integração das forças de segurança, além da criação e fortalecimento de incentivos fiscais para garantir a vinda de novas empresas para Mato Grosso do Sul, incentivando a geração de empregos e o crescimento econômico.



O advogado afirmou ainda que pretende construir uma alternativa política equilibrada para o estado.

“Estou colocando meu nome à disposição porque tenho certeza de que muitas pessoas estão cansadas dessa polarização doentia que o Brasil e Mato Grosso do Sul vivem atualmente. Tenho convicção de que muitos sul-mato-grossenses também estão cansados disso. Quero ser essa terceira via equilibrada, consciente e com inteligência para construir um estado melhor para todos, tanto para o setor produtivo quanto para o trabalhador”, afirmou.

Adauto ressaltou ainda que a definição oficial sobre a candidatura caberá à direção estadual do partido.

“A decisão final será do presidente estadual e do partido, dentro das discussões internas e do melhor entendimento para o PDT”, completou.

A nossa reportagem questionou o presidente estadual do partido e ele confirmou que tem conversado bastante com o advogado Adauto e que a definição sobre o nome está em aberto.

Pensando o MS é longe da polarização que não traz nenhuma vantagem para os habitantes do estado. Ele vem como uma opção de debate e dialogar os próximos 50 anos da criação de MS.