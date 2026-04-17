Investimento: Zé Teixeira solicita rampa náutica para fortalecer a pesca em MS

A consolidação de Mato Grosso do Sul como referência na pesca amadora e esportiva ganha um novo impulso com a articulação para a melhoria da infraestrutura fluvial na região da Grande Dourados. O deputado estadual Zé Teixeira (PL), 2º vice-presidente da Assembleia Legislativa, apresentou nesta semana uma solicitação formal à Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) para a construção de uma rampa náutica na área da ponte sobre o Rio Brilhante.

A estrutura, planejada para ser erguida na MS-156, no limite entre os municípios de Itaporã e Rio Brilhante, pretende solucionar uma dificuldade histórica de acesso ao leito do rio. Localizado a cerca de seis quilômetros do Distrito de Piraporã, o novo “descedor” de barcos permitirá que pescadores e turistas realizem o deslocamento de embarcações com segurança, eliminando os riscos enfrentados atualmente devido às condições precárias das margens.

Para Zé Teixeira, o investimento em infraestrutura náutica é uma ferramenta de desenvolvimento econômico que atinge diretamente o pequeno comerciante e o setor de serviços. O parlamentar defende que a facilitação do acesso público aos rios estimula uma cadeia produtiva que envolve desde a venda de insumos e iscas até o fortalecimento do turismo regional, gerando renda para as famílias.

Esta nova frente de trabalho segue o modelo adotado com sucesso no Rio Dourados, na BR-163, onde a intervenção do deputado resultou na entrega de um descedor público concretado e revitalizado no início deste ano. Antes daquela iniciativa, as condições de acesso eram consideradas críticas pela comunidade local. Com o apoio técnico da Agesul, a obra garantiu estabilidade para a descida de barcos tanto em períodos de cheia quanto de seca severa.

O cronograma de ações para o fortalecimento do setor inclui ainda pedidos de melhorias em outras localidades estratégicas. Zé Teixeira monitora a necessidade de intervenções em rampas náuticas no Rio Dourados, especificamente na 9ª Linha, no Distrito de Culturama (Fátima do Sul), e em Porto Cambira, na MS-156, reforçando o cinturão de apoio à pesca esportiva no sul do Estado.